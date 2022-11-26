每日「8杯水」攝取過量？英研究：多數情況不需要　但4類人要多喝

▲英國研究團隊指出，人們其實不用每天喝到2公升的水。（圖／擷取自unsplash）

圖文／CTWANT

每天都要飲用8杯、或大約2公升的開水，但人體真的需要那麼多嗎？國際團隊最新研究指出，由於人們平時都會從食物當中攝取到一定的水量，因此每天建議的「8杯水」可能對人體實際需求來說太高。

蘇格蘭亞伯丁大學（The University of Aberdeen）研究團隊，本周在《科學》雜誌上發表研究結果，針對來自23個國家、年齡介於出生8天至96歲之間，大約5604名受試者進行調查，研究團隊讓受試者喝下摻入「氘」元素的飲用水，經由測量氘元素從體內消失的速度，以此揭開水份在人體間的轉換速率，而該元素本就存在於人體內，完全無害。

亞伯丁大學教授史皮克曼（John Speakman）教授指出，水的周轉率不等於人體的需求量，換句話說，假若成年人的周轉量為每天平均4.2公升，那麼不代表一天需要喝到4.2升的水，「結果顯示，一名中年男性每天需要喝大約1.6～1.8公升的水，而同齡女性則需大約1.3～1.4公升。」

史皮克曼進一步說明，對於大多數人而言，建議每天都要喝8杯水可能太多了，「雖然沒有害處，但大多數情況下並不需要」，且其實每天要攝入多少水份，在很大程度上也取決於吃下肚的食物，茶、咖啡、碳酸飲料和果汁等，均能算進每日攝入總量中，即使這些飲品可能不健康。

此外，研究也指出，若是生活在濕熱環境和高海拔地區的人們，或是運動員、孕婦和哺乳期的媽媽則需要飲用更多的水，因為這些人的水份代謝率更高。

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