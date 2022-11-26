小姑姑逼姪媳婦拜祖先「一天24柱香」　老公不准幫忙

▲原PO表示，小姑要她幫忙拜祖先。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，婆家拜祖先都由小姑姑負責，但自從她嫁過去小姑都會要她要趕快學拜拜習俗，每次教完還會問她有沒有在聽，老公還不能幫忙，「為什麼姓陳的祖先大家拜得這麼不開心，卻要由不同姓的我全全來拜。」

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文說，「先生家是非常傳統的家庭，一天每人早晚都要點3柱香，相當於一天要點24柱香！備註：當時家中有我們夫妻倆、公公以及未出嫁的小姑姑（公公的小妹妹）家中長期主要拜拜都由小姑姑負責（各大節日與每月初一十五都要拜）。」

原PO表示，都由小姑姑負責的原因，可能是因為她沒有上班，家裡主地的租金都由她負責收，「但自從我嫁過去，沒上班有空我就會幫忙，每次拜拜小姑姑都會準備得很周到！我也努力學，小姑姑也會不斷叮囑要快點學！經過幾次我發現，透過小姑姑的言語間都會發牢騷，或不斷透露要我趕緊繼承這些拜拜禮俗，這些以後到要我做，但每次都會一直重複同樣的話或不斷老生常談，雖然我都會應和，但她還是每說完一個段落就會問：『有沒有在聽呀！』」

面對小姑姑的硬交接，原PO都回覆有在聽。原PO表示，「有次先生剛好在一旁，我就回覆：『有，我先生也有幫忙記』，事後小姑姑就非常不滿意的向公公與大姑姑抱怨，為什麼我不記要由男生幫忙記？（我知情後真的滿頭問號？）」

儘管現在原PO跟老公都搬出來住，但她還是想抱怨，「我長到大不靠他們家一粒米，為什麼他們家的人拜得這麼不開心，卻要我一位剛嫁去的媳婦去拜我從來沒見過的長輩們，還要一副理所當然的樣子，還不許我先生幫忙。」

此文曝光後，網友紛紛留言「直接回她：我又不姓陳甩手不拜」、「不要幫忙了，那本來就不是妳的工作」、「真的很奇怪欸，自家人不會拜拜嗎？教媳婦學拜拜？到底媳婦跟夫家姓嗎？記得學裝笨裝皮就對了，不然以後受苦是你」、「那就不要拜了啊！以後叫你先生回家拜就好了，做再多也會被人家嫌不如不做」。

免加會員直接購

★150抽衛生紙「每包不到12元」 買一次全家用整年★↘限時$799

★1瓶不到100元！衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」★↘限時$399

★1天不到7元！毛孩比你先走不動怎麼辦？ 紐沛犬貓Dr.好骨力★↘限時$399

★罩住毛家人免疫力！ 紐沛犬貓專用益生菌「每包不到14元」★↘限時$450

★乾嘔吐毛球 紐沛愛貓輕鬆排毛沒煩惱「每包只要22元」★↘限時$659

★1包抵多罐 紐沛愛貓綜合營養粉「每包只要22元」★↘限時$659

★再忙也要陪主子用餐！ 史上最強花月嵐NO.1大蒜拳骨拉麵★↘限時$596

延伸閱讀

▸ 世足／卡達現場舉牌「謝謝老闆讓我休假2周」 日企回應「好好享受你的世界盃」

▸ 汪小菲控大S和具俊曄「18年就搞一起」 網挖心疼真相：她流產還陪你上節目

▸ 專訪 On The Road 林襄（上）／我就是用平常私底下的樣子在螢光幕前面

【你可能也想看】

►愛犬走了！正妹砸112萬「重新複製」 1年後重回懷抱被罵爆



►爸媽疫情回不了家 13歲少年獨居66天「還把貓狗都養胖了」

►散步被愛犬輕推 飼主驚覺怪怪的「下秒懂了」：我永遠感激不盡

►挖出30年藥酒…「逾3種毒蛇」塞爆玻璃甕 內行見這幕嚇：還活著

►海邊揀起超迷你小章魚 網一看驚呼「快扔回去」…1隻可毒死26人

►心疼受凍帶回駐紮地！小黑汪陪站崗低吼陌生人 烏東士兵讚敏銳

►公獅搶小孩食物…母獅氣炸包圍「咬掉一顆蛋蛋」 牠痛到四腳朝天

►網購金魚悲劇了！她收一袋大冰塊 「只有1隻」堅強存活

►立石雕像追思！「茶茶」晚安不痛了 他分享救援歷程全場淚崩