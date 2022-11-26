　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小姑姑逼姪媳婦拜祖先「一天24柱香」　老公不准幫忙

原PO表示，小姑要她幫忙拜祖先。（示意圖／pexels）

▲原PO表示，小姑要她幫忙拜祖先。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，婆家拜祖先都由小姑姑負責，但自從她嫁過去小姑都會要她要趕快學拜拜習俗，每次教完還會問她有沒有在聽，老公還不能幫忙，「為什麼姓陳的祖先大家拜得這麼不開心，卻要由不同姓的我全全來拜。」

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文說，「先生家是非常傳統的家庭，一天每人早晚都要點3柱香，相當於一天要點24柱香！備註：當時家中有我們夫妻倆、公公以及未出嫁的小姑姑（公公的小妹妹）家中長期主要拜拜都由小姑姑負責（各大節日與每月初一十五都要拜）。」

原PO表示，都由小姑姑負責的原因，可能是因為她沒有上班，家裡主地的租金都由她負責收，「但自從我嫁過去，沒上班有空我就會幫忙，每次拜拜小姑姑都會準備得很周到！我也努力學，小姑姑也會不斷叮囑要快點學！經過幾次我發現，透過小姑姑的言語間都會發牢騷，或不斷透露要我趕緊繼承這些拜拜禮俗，這些以後到要我做，但每次都會一直重複同樣的話或不斷老生常談，雖然我都會應和，但她還是每說完一個段落就會問：『有沒有在聽呀！』」

面對小姑姑的硬交接，原PO都回覆有在聽。原PO表示，「有次先生剛好在一旁，我就回覆：『有，我先生也有幫忙記』，事後小姑姑就非常不滿意的向公公與大姑姑抱怨，為什麼我不記要由男生幫忙記？（我知情後真的滿頭問號？）」

儘管現在原PO跟老公都搬出來住，但她還是想抱怨，「我長到大不靠他們家一粒米，為什麼他們家的人拜得這麼不開心，卻要我一位剛嫁去的媳婦去拜我從來沒見過的長輩們，還要一副理所當然的樣子，還不許我先生幫忙。」

此文曝光後，網友紛紛留言「直接回她：我又不姓陳甩手不拜」、「不要幫忙了，那本來就不是妳的工作」、「真的很奇怪欸，自家人不會拜拜嗎？教媳婦學拜拜？到底媳婦跟夫家姓嗎？記得學裝笨裝皮就對了，不然以後受苦是你」、「那就不要拜了啊！以後叫你先生回家拜就好了，做再多也會被人家嫌不如不做」。

免加會員直接購

★150抽衛生紙「每包不到12元」　買一次全家用整年★↘限時$799

★1瓶不到100元！衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」★↘限時$399

★1天不到7元！毛孩比你先走不動怎麼辦？　紐沛犬貓Dr.好骨力↘限時$399

★罩住毛家人免疫力！　紐沛犬貓專用益生菌「每包不到14元」★↘限時$450

★乾嘔吐毛球　紐沛愛貓輕鬆排毛沒煩惱「每包只要22元」★↘限時$659

★1包抵多罐　紐沛愛貓綜合營養粉「每包只要22元」★↘限時$659

★再忙也要陪主子用餐！　史上最強花月嵐NO.1大蒜拳骨拉麵★↘限時$596

延伸閱讀
世足／卡達現場舉牌「謝謝老闆讓我休假2周」　日企回應「好好享受你的世界盃」
汪小菲控大S和具俊曄「18年就搞一起」　網挖心疼真相：她流產還陪你上節目
專訪　On The Road　林襄（上）／我就是用平常私底下的樣子在螢光幕前面

【你可能也想看】

►愛犬走了！正妹砸112萬「重新複製」　1年後重回懷抱被罵爆

►爸媽疫情回不了家　13歲少年獨居66天「還把貓狗都養胖了」

►散步被愛犬輕推　飼主驚覺怪怪的「下秒懂了」：我永遠感激不盡

►挖出30年藥酒…「逾3種毒蛇」塞爆玻璃甕　內行見這幕嚇：還活著

►海邊揀起超迷你小章魚　網一看驚呼「快扔回去」…1隻可毒死26人

►心疼受凍帶回駐紮地！小黑汪陪站崗低吼陌生人　烏東士兵讚敏銳

►公獅搶小孩食物…母獅氣炸包圍「咬掉一顆蛋蛋」　牠痛到四腳朝天

►網購金魚悲劇了！她收一袋大冰塊　「只有1隻」堅強存活

►立石雕像追思！「茶茶」晚安不痛了　他分享救援歷程全場淚崩

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／竹市開票「廝殺現場」曝光！　這一區高虹安壓倒性抱走選票
快訊／蔣萬安率先破30萬！與陳時中相差約8萬票　黃珊珊緊追在
快訊／高虹安破4萬票！　沈慧虹差1萬多票
爆乳候選人「14字全名狂被喊」　嘉義人見票數前5名！他嚇飆髒
快訊／高虹安「破3萬票」穩定領先　沈慧虹差7千票苦追
快訊／張善政突破20萬票！　鄭運鵬喊話支持者：還沒開完別擔心
快訊／黃偉哲、謝龍介拉鋸！　雙方差距不到1萬
桃園「他」穩爆！　王浩宇公布神秘數據：選前無法給大家看
侯友宜破30萬大幅領先！　PTT鄉民驚呆喊扯：太強了
快訊／超冷！　桃園投票率僅58.01%
快訊／台北市投票率出爐！　投票率64%略低於2018年
吳子嘉預測「蔣萬安會當選市長」　贏陳時中10萬票
LIVE／戰況激烈！　各地最快開票結果看ETtoday

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妻夜唱不回家…尪下令禁足被告家暴：酒店妹別娶　眾人一面倒不挺

宣布出櫃遭家人冷眼「很丟臉」　他不滿差別待遇：5親戚也是同志

買房遭親友酸「不如給孩念私校」　他提一因素：可能確信努力無望

哈菸一轉頭「百萬聘金不見了」…隔天就要提親　他：我都不敢相信

婆婆700萬養老金幫付頭期…媳買房後秒變臉　1理由轟出去：去租房

3歲男童「劃傷鄰居豪車」　家長1舉動被讚爆：犯錯要自己承擔

每次月底窮到要吃土？　從生活「3細節」剖析：你的錢是怎麼落跑

果真井井有「條」！早餐店這樣放油條　意外成為最大亮點

好心幫親友帶藥膏返國　他粗心觸法慘遭判拘30日

張忠謀6度出席APEC峰會　半導體地位讓世界看見台灣

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

巴西16場不敗追平紀錄　理查利森側掛金鉤進球

小姑姑逼姪媳婦拜祖先「一天24柱香」　老公不准幫忙

妻夜唱不回家…尪下令禁足被告家暴：酒店妹別娶　眾人一面倒不挺

今年超冷清！他驚4年前「邊投票邊開票」荒謬炸　鄉民罵：超低能

宣布出櫃遭家人冷眼「很丟臉」　他不滿差別待遇：5親戚也是同志

公司尾牙挑在投票日！她怒「故意的」　鄉民反讚：有藉口不當小丑

10天最多入帳18萬！四叉貓自爆大賺「選舉財」：明天才失業

選後宣布戶外脫口罩　莊人祥鬆口：下周一開會討論

剛滿20歲返鄉投票！她細看投票通知書驚「忘帶重要1物」GG了

搭高鐵返鄉投票！北漂哥震驚「身分證在公司」　隔4小時神逆轉

高雄新人迎娶完奔投票所　新娘穿白紗超吸睛！民眾獻祝福

不斷更新／高雄市長開票！差距持續拉大　陳其邁領先柯志恩7萬票

快訊／蔣萬安率先破30萬！與陳時中相差約8萬票　黃珊珊緊追在後

IVE登青龍獎「開麥真唱」呼吸聲超清楚！　韓網評價兩極戰翻

不斷更新／宜蘭縣長開票！林姿妙破3萬　領先5千票

四款以黛妃為名的包包　Gucci Diana優雅實用、Tod's Di Bag華麗回歸

不斷更新／桃市長差距拉大！張善政23萬、鄭運鵬17萬票

開票1小時蔣萬安穩定領先　陳時中、黃珊珊陷拉鋸戰

黑嘉嘉遊日「勾手男子背影照」曝光！　網急問：是誰…她笑解答

不斷更新／蔣萬安衝破30萬票　領先陳時中7萬票

快訊／竹市開票「廝殺現場」曝光！這一區高虹安壓倒性抱走選票

生活熱門新聞

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

年底前動蕩不安！4生肖運勢差到爆

台南Josh世足英美「下2注」粉絲感謝

「選務人員比投票人多」年輕人超少！鄉民狂點頭

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

他把條碼載具刺在手　實測竟能用

統一發票9、10月中獎號碼出爐

「尼克星抄人」認了抄襲！喊單挑Toyz

睡眠不足影響智商？低於6小時「非常不妙」

今年超冷清！4年前「邊投票邊開票」荒謬炸

高鐵搭一半！北漂哥震驚「身分證在公司」　結局大逆轉

月薪3萬找嘸人　業者：年輕人寧跑外送、當網紅

喜歡卻不敢說！3星座「把愛意藏心底」　巨蟹假裝不在乎

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲「愛就愛了」高調認了張穎穎！告白截圖外洩

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

他中午才去投票「見到1景象哭了」！聽到里長狂廣播

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

吳亦凡媽媽「親手送兒子進監獄」！豬隊友內幕曝光

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

內馬爾爆哭後「確定小組賽報銷」

即／新北男蓋完票後當場撕毀　遭警逮捕下場曝

黃珊珊哽咽！最大嘉賓雨中坐輪椅挺

葛斯齊爆網路瘋傳汪小菲錄音檔！

桃園凶宅賣488萬！房仲求別約深夜帶看

汪小菲死咬大S「2018年搞上具俊曄」　網挖心疼真相

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

更多

最夯影音

更多
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面