縣市長開票中！　鄉民見「這2地」票數嚇傻：今晚最大驚奇

▲九合一大選結果陸續出爐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一大選開票結果陸續出爐，除了台北、桃園、新竹市等選情備受外界關注之外，最讓網友意外的是台南和屏東的結果。一名網友就說，原以為台南和屏東都是民進黨領先，不過看開票結果發現，2地的藍綠票數都差不多，讓他忍不住驚呼「台南、屏東會是今天最大驚奇嗎？」

原PO在PTT發文表示，原本台南市和屏東縣都是民進黨的大票倉，沒想到開票結果出爐，台南市黃偉哲和謝龍介的票數差距不大，屏東縣蘇清泉的票數甚至一度領先周春米，讓他覺得相當意外，「這2區應該是毫無懸念才對，但是目前竟然呈現拉鋸戰」，好奇這2縣市的選情是否會成為今晚最大驚奇。

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▲網友被台南和屏東的開票結果驚呆。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有一名網友看到台南市和屏東縣的票數覺得很驚訝，表示沒想到國民黨這次的票數和民進黨竟然如此接近，有可能從綠地被翻轉成藍天，「如果最後真的連台南跟屏東都輸，會怎樣嗎？全台灣只拿3~4個縣市，是不是創造歷史了？」

不少人看到後都相當認同，也加入討論表示「屏東應該有機會翻，台南還是難」、「龍介打成這樣 就算輸也贏不分區了」、「謝龍介上次出來應該就贏了，其實上次黃就選得很差了，連50%都沒有」、「屏東超級意外」、「龍介上次有機會+1」，也有網友指出，「屏東分裂，初選殺太慘了」。