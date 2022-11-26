哪裡的選情最意外？鄉民點名「1縣市」完全想不到：民調本來贏很多

▲網友對台南市目前的情況感到意外。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（26）日下午4時九合一大選準時開票，雖然目前投票結果還沒完全出爐，不過就有網友發文討論道，看到目前為止，大家對哪個縣市的結果感到最意外？貼文曝光後，底下一票人點名台南市，直喊完全想不到！

有網友在PTT的HatePolitics板上，以「目前最意外的是哪裡」為題發文，提到開票到現在，大家對哪裡的結果感到最意外？是桃園國民黨張善政？還是屏東縣？或是台北陳時中和黃珊珊的票數呢？

貼文曝光後，不少網友都點名台南市，「台南，龍介仙猛猛的」、「台南！選前民調X贏，現在竟然這樣」、「台南，謝真的厲害」、「台南，龍介咬超緊」、「台南，謝可以咬成這樣」、「龍介仙這次很猛」。

也有些網友對其他縣市的情況感到訝異，「屏東、台南，完全想不到」、「台北，時中竟然這麼多票」、「33輸時中，崩潰」、「桃園吧？阿中第二其實也不算很意外」。

台南市目前票數咬很緊，民進黨黃偉哲獲13萬9000多票，國民黨謝龍介獲11萬9000多票。（即時開票請點此，實際票數以中選會公布為主）

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