快訊／票數持續領先　謝國樑預計6點抵達七堵總部

2022九合一大選今（26）日登場，屏東縣長候選人分別為時代力量詹智鈞、國民黨蘇清泉、民進黨周春米。今下午4時正式進入開票，周春米與對手蘇清泉互有領先，目前縮小到僅有1千票左右的落差，陷入拉鋸戰，選情相當刺激。