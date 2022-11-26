快訊／票數持續領先 謝國樑預計6點抵達七堵總部 ▲國民黨籍基隆市長參選人謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝） 記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導 九合一大選開票持續進行中，票數持續領先的國民黨籍基隆市長參選人謝國樑，也預計在晚上6點抵達位於七堵的競選總部。 ►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便 ►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5% ET快訊 快訊／北市「章魚哥」天玉里開票出爐！蔣萬安獲1873票勝出 快訊／饒慶鈴自行宣布勝選 成功連任 快訊／當選基隆市長！謝國樑帶妻子下跪謝天 快訊／苗栗鍾東錦破9萬票了！ 穩定領先徐定禎 快訊／「高虹安一路領先」！沈慧虹難扭轉頹勢 18:30將出面 快訊／順利當選里長！陳紫渝發表32字勝選感言 快訊／北市「章魚哥」天玉里開票8成 蔣萬安衝破1500票領先 快訊／高嘉瑜「一屍五命」成真！ 民進黨北北基桃竹皆落後 快訊／苗栗「章魚里」開票結果出爐 他得票率破4成 汪小菲大動作關注張穎穎！ 網驚「官宣了」一排罵爆 快訊／選情翻轉 2前縣長有望打敗現任！ 快訊／戰況激烈！桃園市「章魚里」全數開完 票數曝光 快訊／永和「模特天使」也勝選里長：會帶新廍里勇往直前 快訊／張善政突破35萬票 領先票數持續擴大 快訊／曹格宣布離婚！ 結束14年婚姻 最美里長候選人陳紫渝「嫁給永福里」成真！鐵粉嗨爆：老婆辛苦了 快訊／基隆翻盤！ 國民黨謝國樑宣布當選 快訊／王忠銘自行宣布當選連江縣長！ 快訊／最美里長候選人當選！ 陳紫渝情緒激動：謝謝大家給我機會 王浩宇見開票數字崩潰「落後很多」 持續關注3地區：繼續加油 快訊／票數持續領先 謝國樑預計6點抵達總部 九合一開票中 民進黨大老看戰況喊一字「慟」 快訊／侯友宜率先破50萬！ 林佳龍落後18萬票差距擴大 哪裡的選情最意外？ 網點名「1縣市」完全想不到 快訊／高嘉瑜怒開第一槍！ 抓第一戰犯：自我感覺良好 快訊／屏東縣選情刺激！周春米、蘇清泉陷入拉鋸戰 快訊／高雄章魚里市長選舉開出 陳其邁柯志恩票數曝 分享給朋友： 追蹤我們： 即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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