不斷更新／桃市長開票1hr！張善政來到22萬　領先鄭運鵬6萬票

▲2022桃園市長候選人。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

九合一大選今（26）日午8時許開始投票，在下午4時準時開票，本屆桃園市長共有4位候選人，分別是1號國民黨張善政、2號民眾黨賴香伶、3號民進黨鄭運鵬、4號無黨籍鄭寶清。《ETtoday新聞雲》本篇將為您不斷更新桃園市長候選人即時票數。

桃園市選委會日前公布今年選舉及修憲公投初估選舉人數，，其中市長選舉合計182萬5127人，相較4年前（173萬2591人）多出9萬2536人。

17：03，張善政22萬404、鄭運鵬16萬6910票

17：00，張善政21萬1564票、鄭運鵬16萬378票、賴香伶2萬1943票、鄭寶清1萬1665票

16：58，張善政20萬3525票、鄭運鵬15萬3654票

16：51，張善政18萬19票、鄭運鵬13萬5154票

16：50，張善政17萬84票、鄭運鵬12萬7746票、賴香伶1萬8458票、鄭寶清9601票

16：47，張善政16萬336票、鄭運鵬12萬10票

16：45，張善政15萬1399票、鄭運鵬11萬2756票、賴香伶1萬6494票、鄭寶清8302票

16：42，張善政13萬5965票、鄭運鵬10萬0436票

16：37，張善政11萬1496票、鄭運鵬8萬1480票

16：34，張善政10萬1508票，鄭運鵬7萬3397票、賴香伶1萬1615票、鄭寶清5463票

16：33，張善政9萬7501票、鄭運鵬7萬855票

16：31，張善政8萬5647票、鄭運鵬6萬1811票

16：30，張善政7萬4803票、鄭運鵬5萬1906票、賴香伶9693票、鄭寶清4594票

16：26，張善政6萬326票、鄭運鵬4萬2598票

16：25，張善政5萬2964、鄭運鵬3萬7280票、賴香伶6213票、鄭寶清2966票

16：22，張善政4萬4355票、鄭運鵬3萬456票

16：20，張善政3萬1487票、鄭運鵬2萬0294票、賴香伶3430票、鄭寶清1604票

16：17，張善政2萬2925票、鄭運鵬1萬5164票

16：15，張善政1萬3932票、鄭運鵬8918票、賴香伶1753票、鄭寶清842票

16：14，張善政8576票、鄭運鵬5462票

16：12，張善政5342票、鄭運鵬3277票

16：09，張善政1998票、鄭運鵬1152票

16：05，張善政230票、鄭運鵬256票

*實際票數以中選會公告為準