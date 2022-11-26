黃珊珊帶媽媽投票　投完票最想做「這件事」：開心等待結果

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉投票26日登場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊上午帶著媽媽，一起來到內湖的方濟中學投票。黃珊珊受訪表示，對於結果不緊張、自己是越選越平靜；她說，投完票要去修車，然後開車出去溜一溜，很久沒有自己開車駕馭的快感，所以會開車出去走一走，「可能去放輕鬆吧，今天就是開開心心等待結果」。

▲2022九合一選舉投票日登場，黃珊珊於內湖方濟中學投票所投票。（圖／記者李毓康攝）



黃珊珊說，她都是5點就會起床，這已經是3年來的生理時鐘，所以5點多就起床，今天終於有時間可以做運動，接著吃早餐、去接媽媽，「我每天睡眠時間都很固定，想特別睡也睡不了」。

至於昨晚的造勢晚會場面熱絡，晚上回家後是否仍情緒激動？黃珊珊說，昨天會激動是因為可以看到那些年輕朋友對她的期待真的很高，「很多人都是推著嬰兒車來參加、淋著雨，這幾天這個感動是滿滿的，感覺承擔了這麼多年輕朋友的期待，當然很激動」。

而今天帶著家人一起來投票，媽媽今有沒有特別叮嚀？黃珊珊說，媽媽每天都很開心，「我們家人都是很開心的，早上在家裡找了一下小時候的照片，因為最近她比我紅，想說找一下我媽媽年輕時候的照片，其實很漂亮」。

媒體追問，開票前的行程規劃如何？黃珊珊說，因為車子很久沒開沒電了，等一下要去修車，「修完車我想說開車出去溜一溜，很久沒有自己開車駕馭的快感，所以我可能會開車出去走一走。可能去放輕鬆吧，今天就是開開心心等待結果」。

黃珊珊說，目前沒規劃幾點到競總，「4點鐘開票，看前面行程安排怎麼樣，我本來還想去買一些日常用品，我的牙膏也沒了，要去一下大賣場」。

黃珊珊表示，自己不會緊張，「我越選越平靜，都已經考試了，就是等考試的結果」，認認真真的考試，考試完就等待結果，平常的準備才重要，沒有一件事情是可以臨時抱佛腳的。