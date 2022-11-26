蔡其昌攜妻女投票　「從選戰開始每天都睡得很好」

▲蔡其昌攜妻女投票，受訪時表示，早已學會安心睡覺，不然如何承擔更重責任。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長候選人、民進黨籍蔡其昌上午9點帶著妻子女兒到清水區投票，他說，雖然天氣加上疫情因素，投票率預估普遍低，但還是呼籲民眾踴躍投票，用選票決定城市未來，被問到昨晚會不會睡不著覺？他說，從選戰開始每天都睡得很好，早已練就再吵隨時也能睡的能耐，否則一旦面對更大的責任，如何承擔？

蔡其昌上午在投票所前，跟著民眾排隊，遇上一對90多歲的退休老師夫妻，竟還能認出蔡其昌，還詢問「你還住這裡嗎？」蔡微笑回答「是的是的」，清水警分局長游永中基於為民服務，一路扶持老夫妻完成投票程序。

蔡其昌投完票受訪表示，雖然天氣不是太好，加上疫情影響，一般預估投票低，場面沒有以往熱烈，但仍然呼籲大家踴躍投票，自己決定城市未來。

被回到怎麼帶著女兒一起來？蔡說，早上女兒吵著要跟媽媽來，他想也好，讓女兒看看選票、投開票所、民眾投票情形，讓她從小就深植民主觀念。

▲清水警分局長游永中協助一對90多歲老夫妻投票。

他藉此感謝妻子在選前願意出來幫他跑攤，她是個很低調的人，不喜政治，專心在家照顧小孩、照顧家庭，照顧他，她能出來幫忙，他充滿感激。

被問到昨晚睡得好嗎？蔡其昌說，從選戰開始，每天都睡得很好，他已參選5次立委，早已學會承擔，如果未來面對更重要的責任，動不動就難以睡覺，那還得了，何況他是個工作狂，即使沒有選舉，一天也是12小時工作。他說，投完票還有開票等相關工作，目前腦袋無法認真思考接下來該怎麼做，明天再想吧。