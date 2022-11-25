北市三腳督「選前之夜」現場人數大PK！　陳時中造勢衝破6萬人最多

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻、李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

年底九合一選舉倒數不到24小時，各政營候選人都在選前最後一晚舉辦大型封街造勢活動，把握最後拉票機會。而在台北市長「三腳督」選戰中，民進黨候選人陳時中「為台北挺身而出」選前之夜衝破6萬人到場支持；國民黨候選人蔣萬安「2022蔣萬安奮戰勝選之夜」活動則湧入5萬名支持者；無黨籍候選人黃珊珊「捍衛新價值，擺脫舊勢力」造勢也有5萬人到場力挺；其中以陳時中的支持者為最多。

陳時中今晚於北平東路上舉辦選前之夜，儘管現場下著大雨，仍有許多支持者身穿雨衣、手舉牌子到場力挺。根據主辦單位統計，「為台北挺身而出」活動於晚間6點開放民眾入場，但在下午5點時就有不少支持者陸續帶著便當到場。截至晚間10點，現場已超過6萬人參與，支持者從北平東路綿延至忠孝東路，場面十分熱鬧。

蔣萬安「2022蔣萬安奮戰勝選之夜」造勢晚會選在台泥松山場、信義區基隆路一段的空地舉辦，主辦單位指出，大約在7時35分時湧入2萬5千支持者；晚間8時45分，主持人洪孟楷宣布，現場已經超過3.5萬人，並有許多民眾不斷想要擠進會場；而在蔣萬安上台時，現場人數更衝破5萬人。

另針對黃珊珊「捍衛新價值，擺脫舊勢力選前之夜」活動，主辦方表示，現場僅擺放4169席座位，在活動開始近2小時後，現場民眾已經擠爆，突破3萬人。黃珊珊晚間9時30分大進場後支持者更破5萬人次，儘管現場下著滂沱大雨，但現場支持者相當熱情，不斷吶喊相挺黃珊珊。