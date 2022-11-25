快訊／選前之夜破5萬人！蔣萬安花10分鐘大進場　高喊「我愛大家」

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（25）晚上舉辦「2022蔣萬安奮戰勝選之夜」。大約在晚間9點17分蔣萬安大進場，現場支持者熱情歡呼鳴笛，不少民眾擠到走道搶著與蔣萬安握手、擊掌，蔣最終花了10分鐘才走上台。一上台就高喊「我愛大家」。

蔣萬安表示，有你們永不疲累的支持，他才能一直走到現在；也因為有你們的支持，他相信他可以走向未來。他也相信明天之後，他還可以走進台北市政府，為所有台北市民服務，大家說對不對！

接著蔣萬安表示，讓我們好好享受這一刻，台灣民主政治的選舉，本來就是一場馬拉松，要長途的跑，才能看出一個候選人的品質，看出一個政黨的體質，「我不怕累、不怕跑選舉的馬拉松，因為我非常珍惜這個機會，我珍惜這個民主體制，所以我們要堅定捍衛台灣的自由民主，捍衛中華民國的存在，大家說對不對？」

蔣萬安說，過去幾個月來，你們也都看到了，我們的對手，他們的陣營，他們的側翼，甚至他們的政黨，無所不用其極的污衊我們，攻擊我們，「為什麼？他們在怕什麼？他們怕我們會贏啊！」所以，民進黨怕了，他們怕我們以選票，以數人頭，打破他們的黑箱執政，他們怕我們以選票，以人民的力量，重新界定光明與黑暗。