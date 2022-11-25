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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明天決定台北未來　柯文哲盤點投黃珊珊10大理由：守住我們的信念！

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數不到24小時，無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日晚間舉辦選前之夜，現場湧入3萬人；台北市長柯文哲盤點投給黃珊珊的10個理由，強調今晚後會是台北市下一個階段起點，「改變已經發生，但改變必須持續。」將票投給黃珊珊，一起完成最重要的一哩路，「守住台北、守住我們共有的信念、守住我們一起打造的成果」。

黃珊珊25日晚間在北市府前舉辦選前之夜，柯文哲於新竹趕回台北，主辦單位表示現場達3萬人次。柯文哲致詞時稱，明天就要投票，明天就要決定台北未來，「這一票決定要給台北一個什麼樣的願景。」近期掃街時有年輕人說，黃珊珊一定要選上，因為不想再回到過去，「我看到你們期待，過去8年我們一起改變成真，現在我們都期望這個改變可以持續下去。」

▲▼黃珊珊選前之夜 。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊選前之夜，主辦單位表示已達3萬人。（圖／記者李毓康攝，以下皆同） 

柯文哲指出，8年來實踐了很多城市願景，也奠定改革基礎，在台北這個成功故事的背後，有偉大市民默默支持他，「是你們讓改變可以成真，是你們讓我尋回這座城市光榮感，是你們讓我們一起打造台北成為我們的家，現在我要再次向大家鄭重推薦，我心中最理想的台北市長人選就是黃珊珊！」

柯文哲提及，黃珊珊從政24年，台北市哪個地方有需要，就可以看到其身影，在疫情最緊張時刻看到黃珊珊堅強一面，黃當時告訴他「我們不可以害怕，因為民眾比我們更害怕！」而這強大意志力，就是一個首長最重要課程；而黃珊珊的溫柔也陪伴第一線防疫團隊，「哪裡有需要，就可以在哪裡看到她。」

柯文哲呼籲，市民投下這一張票，並不是為了黃珊珊，而是投給相信「政治應該落實在人民生活每一天，投給相信政治應該是努力工作、踏實服務，而不是媒體宣傳，更不是名嘴、側翼、網軍1450治國模式。」

柯文哲也盤點了投給黃珊珊的10個理由，讓公辦都更政策可以延續，讓每個人有更好的居住環境；社會住宅政策可以延續，守護每個人的居住權利；讓性別平權政策可以延續，台北成為性別多元友善城市；讓台北的好好慢老政策可以延續，長者健保補助政策可以延續，社區醫療可以有更好品質。

柯文哲說，投給黃珊珊，財政紀律可以延續，有更多資源可以投注在公共設施；讓台北的環境永續繼續，推動綠能交通建設，實踐2050淨零碳排目標；讓城市可以創新前進，為年輕人創造不怕失敗的環境；讓台北的幼托政策可以延續，讓青年父母勇敢成家；讓正直誠信的政治文化可以延續，市政府團隊有拒絕政治干擾的勇氣；讓多元教育環境可以延續，孩子有多元發展的學習環境。

「投給黃珊珊，就是投給我們對這座城市的承諾。」柯文哲強調，這份承諾已經走了8年，現在不可以停下來，在繼續推動城市轉型跟改革路上，需要一位堅定帶領大家逆風前行的台北市長，「這座城市屬於每個偉大市民朋友，你們才是城市未來，你們有自由的意志可以自由決定這座城市該往哪裡前進 。」

最後，柯文哲表示，謝謝各位市民朋友陪他走到這裡，今晚過後就會是台北下一個階段的起點，「改變已經發生，但改變必須持續，明天投給8號黃珊珊，投給我們的信念，投給我們的家，投給我們深愛的台北，明天讓我們一起完成最重要的一哩路，守住台北、守住我們共有的信念、守住我們一起打造的成果，明天出來投票給黃珊珊，讓我們一起把黃珊珊送回市政府，迎接共有的未來。」

▲▼黃珊珊選前之夜 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼黃珊珊選前之夜 。（圖／記者李毓康攝，下同）

▲▼黃珊珊選前之夜 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼黃珊珊選前之夜 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼黃珊珊選前之夜 。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：

北市台北市柯文哲黃珊珊2022台北市長2022九合一大選

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