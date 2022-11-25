揮別煙硝！爭取連任　選前之夜王惠美溫馨上場

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長候選人王惠美選前之夜在北彰化安排雙主場，傍晚先到鹿港，與鎮長候選人許志宏等人展開千人徒步掃街，氣勢驚人；晚間則在彰化市陽明公園，與縣議員張瀚天合辦感恩音樂演唱會，以柔性訴求呼籲鄉親支持者出來投票，優美的歌聲讓全場2000多人，在選戰倒數計時的緊繃激烈時刻，度過溫馨的夜晚。

▲縣長王惠美爭取連任選前感恩之夜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美徒步隊伍晚間6點半從鹿港文小五用地出發，在鼓隊、旗隊引路下浩浩蕩蕩出發，從鹿草路一路轉往市區中山路，再往南經過公會堂、老街、摸乳巷、龍山寺、文武廟和和興青創基地等，受到沿途許多商家、民眾熱情相迎。

隨後王惠美前往員林市員林公園向員林鄉親致意後，隨即趕赴陽明公園向現場聽音樂會的2000多位縣民發表溫馨談話，呼籲大家集中選票，支持王惠美，彰化改造的腳步不能停下來，一定要用手中的一票，決定彰化縣更美好的未來。

不同於其他候選人，選前之夜舉辦慷慨激昂的動員催票大會，王惠美選擇與縣議員張瀚天聯合舉辦演唱會，請來歌手劉佳琳、鄭可強、王瑞霞、張瀞云、洪敬堯和黃妃輪番上台現場，吸引許多民眾自發性前來觀賞聆聽，人潮擠滿陽明公園，愈夜愈熱鬧。

王惠美表示，從政28年一直很接地氣、努力勤走基層，她說選舉從來沒有穩贏的，拜託大家一定要去投票；她相信有心就有願，有願就有力，歷任行政院長、交通部長只要來彰化，她一定前去作陪拜託，陳情爭取，因此，即使前任魏明谷任內與中央同政黨也沒辦法完成的「彰化市鐵路高架化」，在她和縣府團隊努力下，已在今年1月3日收到核定函，進入實質開發階段。

她沒有讓彰化鄉親失望，「飛天鑽地」、號稱「彰化史上最困難的道路興建工程」的「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」也已經發包動土，卻因為選舉，讓縣府基層同仁受到委屈，原物料大漲、缺工缺料，重大工程經費都飆漲，工程流標被罵行政效率差，標出去說是為選舉作秀，工程完工也可以被罵是割稻尾，縣府團隊怎樣做對手都不滿意、都挨罵，讓她感到十分不捨不平。

王惠美說，369敬老金是魏明谷提的政見，自己卻無法兌現，眼看又要選舉了，才挪用其他社福經費勉強在最後一年發放，當年爭取綠能稅收分配也被中央拒絕，現在黃秀芳又說要拿綠能稅全面發369，「一項政策騙二擺，以為鄉親頭殼歹」真的當大家都這麼好騙，如果中央真的願意全額支持經費，那我承諾我當選連任我也會發放。

王惠美強調，千言萬語說不盡感謝，這段日子以來最感謝志工朋友們，每天從早到晚，為了她站在路口路尾、掃遍大街小巷，真的很感謝也很感動，最後請大家一起堅持到最後一刻，今晚十點以後遵守規定不要再拉票，明天一定要出來投票，但不能穿有任何競選標語的服裝口罩，希望明天晚上各位支持者跟我們一起迎接最後的勝利。