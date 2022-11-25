快訊／最後一夜！盧秀燕淚崩回擊抹黑　「家和萬事興不是不回嘴」

#直播中 市長只有媽媽好！ 選前之夜．與你約定！ #直播中 市長只有媽媽好！ 選前之夜．與你約定！ 守護台中．守護秀燕 選前之夜．與你約定！ 4年來，我們日以繼夜地拚， 因為我們看見台中發展的潛力 因為我們知道台中還能更好 因為台中就是我們的家 所以不論遇到「百年大疫」、「百年大旱」 台中沒有停下發展的腳步 我們做到「建設更多、舉債變少」 我們做到「中央評比11項經濟指標全國第一」 我們做到「多項評比全國最宜居、最幸福的城市」 這就是我們守護台中的決心。 11月25日選前之夜，感謝所有的市民朋友 為秀燕站出來，為台中站出來 我們一起再次約定「守護台中」 選前之夜活動資訊： 北屯區太原路、和順路口（原太原夜市） 11/25(五) 19:00 大集結 由盧秀燕發佈於 2022年11月25日 星期五

記者許權毅、游瓊華／台中報導

盧秀燕今日在北屯區太原夜市舉行選前之夜造勢晚會，盧秀燕在支持者簇擁下花15分鐘大進場，盧秀燕一上台看見滿滿支持者哽咽說不出話，準備開口講話，天空就起大雨，盧秀燕說「就在我要講話的時候，老天下了一場雨，這是對我4年過去的考驗，也考驗著我們的城市，非常非常謝謝大家。」

▲選前之夜，盧秀燕淚崩回擊對手抹黑，並說自己是為了「家和萬事興」。（圖／記者許權毅攝）



盧秀燕說，我要讓我的家繼續幸福下去，並且我要照顧我的市民家人，所以決定連任。盧話鋒一轉，感嘆台中過去沒有出現過「負面選舉」，大家都是正面選舉，掛看板、掛文宣，但是現在抬頭就可以看見大量負面廣告攻擊，或是各種傳單抹黑，有人問自己為什麼都不回嘴，除了公辦辯論會必須對有些議題回應，這半年來都沒有批評過對手一句話，但是從中央到蔡其昌，幾乎每天都在罵我、批評我、抹黑我。

▲▼盧秀燕光大進場就花了15分鐘左右，競總喊出現場有3萬支持者到場。（圖／記者許權毅攝）



盧秀燕說，為什麼不回嘴？是因為「家和萬事興」，我希望台中是一個幸福的家庭，如果看到家人吵吵鬧鬧，兩個人互相攻擊會不會很煩心？小朋友會不會害怕？只要自己不回嘴、忍耐，一邊不講話，另一邊就吵不起來，所以我必須約束自己，到今天選舉最後一天、最後一刻、最後一秒我都主張要正面選舉，維持台中選風，讓台中繼續善良下去。

盧表示，小朋友每天上學抬起頭看看，發現都是負面廣告，會不會問大人「為什麼要罵人？原來這就是選舉？」盧說，難道要給下一代做這樣錯誤的民主教育嗎？我今天說出我的心裡話，守護台中，維持台中正向選風，我們都可以做到，我們聽到有人說「不差我一票」，但是就像剛剛的小雨，小雨匯集可以變成河流、大海，我們的力量是強大的，您的一票是偉大的，我們一起守護台灣最大的價值「正直」，守護台灣最大的黨派「正派」，最重要的風向「正向」，守護台中我堅持。

▲▼盧秀燕最後在台上帶領現場高唱「天下的媽媽都是一樣的」。（圖／記者許權毅攝）





最後盧秀燕帶領全場一起唱「天下的媽媽都是一樣的」，並呼籲支持者「催票固票去投票」，根據競總統計，晚會有3萬人到場。