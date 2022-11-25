楊培安替侯友宜選前之夜獻唱　怒吼：下架民進黨

▲侯友宜選前之夜「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

歌手楊培安25日晚間替國民黨新北市長候選人侯友宜選前之夜「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」站台現場，演唱《天天想你》、《我的驕傲》、《我相信》三首歌曲。楊培安說這是他首次替在選舉場幫人站台，希望大家讓侯友宜繼續為新北寫下光榮記號。

楊培安提到，他之所以站出來有三個原因：，第一他是警消子弟；第二、「抹黑、抹紅我是受害者」，侯友宜認真作是被人抹黑抹紅沒關係，就是堅持認真做事，讓他欣賞；第三、他真的看不下去了。

楊培安在演唱《我相信》時，他不僅指著身上的衣服表示，「修女在哭泣啊，騙人、騙神還有神棍」，還怒吼「下架民進黨」。

另外，替侯友宜站台的藝人還有唐從聖；唐從聖先是以陳水扁身分表示自己跑錯場，但他指出，今天跑錯也很合理，「因為我之前住在隔壁土城」。接著，唐從聖說自己最不愛錢、手會一直抖是因為會顯得一個人比較有精神，甚至說「侯友宜為什麼你這麼會改變新北市，你就沒有想到改變一下土城看所守裡面的伙食」。

唐從聖多次以調侃陳水扁方式帶出侯友宜的政績。唐從聖還開玩笑表示，侯友宜得罪耶誕老人，因為耶誕城舉辦2個月，「耶誕老人從立冬陪台北、新北市人，到了跨年都無法回去」，這樣叫過勞，請放過耶誕老人；另外還得罪藝人納豆，自從侯友宜當了市長，納豆為了避嫌，4年來都接不到耶誕城主持跟表演工作。

提及侯友宜4年來走過新北市29行政區170次，唐從聖說，「動力火車」也不喜歡侯友宜，因為他們紅了30年，《忠孝東路走九遍》再怎麼走也只有九遍。