李四川現身蔣萬安選前之夜　曝真心話「口才不好但都講實話」

▲「蔣萬安奮戰勝選之夜」造勢晚會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（25）晚間舉辦「奮戰勝選之夜」造勢晚會，事前預告3位「神秘嘉賓」引發討論。事後揭曉第一位是前台北市副市長歐晉德，第二位則是曾在台北市政府工務局服務長達25年的「川伯」李四川。李四川首先幽默表示，雖然大家都稱他「川伯」，但其實應該稱「川哥」，他說，自己從來只會拿鐵鎚，不會拿麥克風，所以蔣萬安邀請他上台講話「實在很勇敢」。不過他也強調，自己雖然口才不好，但都講實話，就跟蔣萬安一樣。

李四川細數，自己曾擔任高雄市、新北市副市長，但大家不知道的是，他曾在台北市政府服務長達25年，所有青春都貢獻給台北市的鄉親。他指出，當年興建台北市政府、興建台北市議會時，工地主任都是李四川，整個台北市每個地方都有他敲敲打打的回憶。

李四川向選民請命，本次選戰要為台北市府的老同事找一位好老闆，也就是蔣萬安，而好的老闆就是要當市府員工的靠山，「有事要扛，有功分享」，這樣才能讓市府員工敢做事。他舉例表示，台北市都更期程很久，久到自己超過75歲可能都看不到結果，因此要簡化程序，才能縮短很大的時間，這就需要市府員工敢做事。

接著，李四川也說，要幫市民找一位好市長，而蔣萬安仔細傾聽鄉親心聲，一定幫鄉親解決問題。他拜託所有鄉親，明天神聖一票會改變台北市未來，為了要有美好未來，今天晚上一定要幫萬安拉票、催票，明天一定要投票，也拜託鄉親讓國民黨提名市議員全壘打。

最後，李四川不忘遠在高雄的黨籍市長候選人柯志恩，他說今晚選前之夜演講，柯志恩跟蔣萬安只能選一邊，因此拜託大家如果有高雄朋友，請幫柯志恩拉票；他也呼籲高雄鄉親，如果有台北朋友，也幫蔣萬安拉票。