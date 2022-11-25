爆乳候選人深V婚紗現身！鳳梨也到場迎接　支持者見本尊全嗨了

記者翁伊森、柯振中 /嘉義報導

嘉義市東區議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」25日在嘉義噴水池進行選前之夜活動，活動中她身穿一襲精緻婚紗出場，一露面就引起轟動，不少支持者開心高喊「14號凍蒜」，場面十分熱烈。

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節選前之夜在噴水池進場，支持者反應相當熱烈。（圖／記者翁伊森翻攝）



▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節穿著精緻的白色婚紗現身選前之夜。（圖／翻攝鄭家純臉書）



▲▼顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節進場，引起支持者轟動，不斷高喊「14號凍蒜」。（圖／記者翁伊森翻攝）



依據影片畫面，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節25日搭乘發財車，坐在特製的白色馬車上，身上還穿著一襲精緻的婚紗，姣好的身材展露無遺，出場就引起了轟動。

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，選前之夜穿婚紗出場，引起轟動。（圖／記者翁伊森翻攝）



而顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節在車上時，也開心向底下的支持者揮手、甜笑及鞠躬，底下的支持者也不斷高喊「14號凍蒜」，人氣可見一斑。

▲▼網紅「鳳梨」吳紅逸也到場支持。（圖／翻攝小商人臉書）



此外，小商人也在臉書上分享，網紅「鳳梨」吳鴻逸當時也在現場，於是被他拉到車上，替各位妹妹「端茶遞水」，而他也是第一次看到有人擔任工作人員這麼開心，臉上的喜悅根本藏不住。

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