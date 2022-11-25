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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁選前之夜湧5萬人！哽咽連喊感謝　黃捷、台灣基進也登台

記者許宥孺／高雄報導

明天(26日)就是投票日，爭取連任的高雄市長陳其邁，今晚7點於鳳山舉辦選前之夜。稍早陳其邁大進場時，受到支持者熱烈歡迎，主持人逐一介紹民進黨市議員候選人，就連台灣基進4位候選人、無黨籍黃捷也受邀上台，現場高喊「議會過半」。陳其邁致詞時一度哽咽說不出話，連喊「感謝…感謝」。

稍早，主持人宣布，現場湧入5萬人，現場支持者跟著主持人激動大喊「陳其邁！凍蒜！」陳其邁於晚間8點39分進場，8點42分走上台，民進黨提名的36席市議員候選人也上台，由主持人逐一介紹。此外，無黨籍的黃捷也受邀上台，還有台灣基進的李雨蓁、張博洋、楊佩樺、張婷婷也都被邀請上台。以及陳其邁的妻子吳虹，也陪伴在旁。

▲▼陳其邁選前之夜展現風度，邀台灣基進、黃捷上台。（圖／地方中心攝）

▲陳其邁選前之夜現場湧入5萬人。（圖／地方中心攝）

「感謝…感謝…」看著台下的支持者熱情揮舞旗子，陳其邁一度哽咽說不出話，最後表示，「感謝大家，我愛大家，今天，站在這裡，我跟大家同樣，心內有很深很深的感動。」

陳其邁說，感謝所有市民朋友，在2年前，選擇出28年以來，第一位高雄囝仔做市長，他要告訴大家，能當高雄這個偉大城市的市長，是他一生無比的驕傲。

陳其邁也逐一向台下支持者報告，2005年他擔任代里長時，有鹽埕區里長向他表示，住在高雄港邊卻看不到海，「不相信你有辦法做到歷任市長都做不到的事」，但是他在3個月內說服國防部、鐵路局和港務局，打開視野高牆，讓城市看見海洋，實現市港合一。他也提到，花媽市長開啟亞灣建設，現在才有高雄展覽館、市總圖、高雄流行音樂中心，勾勒成就壯闊的高雄。

▲▼陳其邁選前之夜展現風度，邀台灣基進、黃捷上台。（圖／地方中心攝）

▲陳其邁上台致詞。（圖／地方中心攝）

陳其邁說，高雄曾經空轉，但他在擔任行政院副院長任內不敢停歇，高雄經過2年的拖磨，高雄的未來不知道到底要往哪裡去，市民「光榮投3次」，用民主的程序告訴大家，人民才是高雄的主人，倘若做不好讓人民失望，權力隨時就收回去。

陳其邁感性表示，這2年，他跟團隊上山下海，走遍高雄38區，不分藍綠，他堅信，無論有沒有支持過他，都是他要服務的市民。用建設用動工，拚全力緊緊緊來解決問題。「疫情的挑戰沒有擊倒我們，反而讓我們更團結」，高雄的長輩注射疫苗又可以聽歌仔戲，市府所有局處通通動起來，讓長輩放心是我們的責任，高雄有我們在顧著。

▲▼陳其邁選前之夜。（圖／記者許宥孺攝）

▲台下支持者熱情揮舞旗子。（圖／記者許宥孺攝）

陳其邁也細數這2年高雄的改變，包括鐵路綠園道，連結從鳳山到左營；在高流、衛武營、愛河畔，有跨百光年還有台灣燈會、文博會、設計展，高雄的美麗綻放國際。短短兩年，捷運四線齊發，輕軌從停擺到復工，龍貓隧道是全國最夯的打卡點，「這些都是我的團隊，沒暝沒日打拚的成果」。

陳其邁也向支持者保證，「4年後的高雄，將會是科技的高雄，宜居的高雄、幸福的高雄、魅力的高雄」。他也向市民朋友呼籲，：「這2年，如果你曾經因為高雄的進步而感動，請繼續堅持。」
 

▲▼陳其邁選前之夜展現風度，邀台灣基進、黃捷上台。（圖／地方中心攝）

▲▼陳其邁選前之夜展現風度，邀台灣基進4候選人、無黨籍黃捷上台。（圖／地方中心攝）

▲▼陳其邁選前之夜展現風度，邀台灣基進、黃捷上台。（圖／地方中心攝）

▲▼陳其邁選前之夜湧入支持者。（圖／陳其邁競辦提供）

▲陳其邁選前之夜湧入支持者。（圖／陳其邁競辦提供）

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