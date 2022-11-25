鄭文燦交接打拚8年「工程帽」　鄭運鵬：帽子不重責任很重

▲鄭運鵬選前之夜造勢活動，接下桃園市長鄭文燦打拚8年的工程帽。（圖／鄭運鵬競選總部）



記者陶本和／台北報導

桃園市長候選人鄭運鵬25日在桃園及中壢接連舉辦「迎向勝利，選前之夜」，總統蔡英文、副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦皆到場力挺，現場超過兩萬人擠爆會場。過程中，鄭文燦將他戴了八年的工程帽交接給鄭運鵬，勉勵鄭運鵬拚建設、顧桃園，迎接下一個美好的八年。

鄭運鵬表示，「這頂帽子不重，但接下來的責任很重」，未來八年桃園的建設會更大，只要有他在請大家放心，他會成為所有市民的靠山。他也呼籲所有桃園好朋友站出來，像8年前將票投給鄭文燦一樣，給他機會承擔，繼續照顧桃園、建設桃園。

鄭運鵬強調，工程帽需要市民給他機會承擔，鄭文燦比國民黨做的好很多，桃園進步的建設不能重回到國民黨包工程、炒地皮、百廢待舉的時代。他表示，參選至今推出200多項的政見，未來桃園的建設會更大、照顧會更細，他已經準備好「下一個8年要超越鄭文燦」，拜託大家今天晚上多多幫忙催票、拉票，用自己的選票當他的護國群山。

蔡英文說，她向大家保證，鄭運鵬就是最好的接棒人選，鄭運鵬是一個溫暖的人，一個關心弱勢的人，經過立法院黨團幹事長的歷練，證明有能力、有魄力、有協調力，而且鄭運鵬很拚、很努力，甚至三步併作一步跑，就是要拚桃園繼續進步，甚至要做得比鄭文燦還好。最後關鍵時刻，明天，請大家一起為桃園再勇敢一次，投下關鍵的一票，唯一支持3號鄭運鵬，「明天，我們風雨無阻，去投票，就會贏！」

鄭文燦致詞中則細數8年執政的點點滴滴，他更透露，這幾天竹科管理局正式來函，請市府代辦龍科第三期的徵收，他已經正式簽核，並要求行政作業費由科技部來出，桃園的建設沒有因為選舉而停下腳步。他強調，口水會過去，建設會留下，鄭運鵬和他一起解決桃園很多桃園發展上的困難，所以今天特別把他用的工程帽交接給下一個鄭市長，讓鄭運鵬繼續打造桃園下一個黃金八年。

▼鄭運鵬選前之夜造勢活動，接下桃園市長鄭文燦打拚8年的工程帽。（圖／鄭運鵬競選總部）



鄭文燦也指出，民主政治是辦喜事，對手卻當作抹黑和吹牛比賽，一直詆毀桃園的建設，甚至對正在進行的計畫一無所知，提出的政策和愛情摩天輪一樣，不著邊際根本不及格。鄭文燦強調，選舉不是吹牛比賽，要選有能力、有魄力的人，「請大家疼惜桃園、疼惜進步，把票都投給鄭運鵬！」一張選票都不要浪費，把八年的好成績繼續交給桃園隊。

蘇貞昌上台先深深鞠躬，向在場所有鄉親提出「三個請求」，希望大家能出來投票，支持鄭運鵬，支持蔡英文、支持18歲公民權。蘇貞昌並以台中捷運、彰化燈會、高雄捷運換人後就遇到中止或延宕為例，強調明天的投票絕對關係桃園未來的發展，請大家唯一支持鄭運鵬接棒鄭文燦。

蘇貞昌也強調，這次的選舉全世界都在關注，支持鄭運鵬就是支持蔡英文，讓改革的力量繼續支持蔡英文未來近兩年的任期。最後他也拜託鄉親能同意18歲公民權修憲，統合憲法與其他法律上的規範，也讓台灣與世界接軌。

陳建仁則說，這是他第四次來到桃園為鄭運鵬站台，有次鄭運鵬向他說，作為政治家，要照顧到那個最需要幫助的人，成為大家的避風港，這樣從政才值得。他誇讚鄭運鵬，桃園每一項建設過程都親自參與，絕對是有能力、有魄力、可以解決問題、能夠擔任下一個桃園市長。

他強調，大家感受到桃園光榮的進步，未來鄭運鵬的建設會更大、照顧會更仔細，桃園將來有台積電，還會再多三條捷運，交流道也要再多三個，還要推出首都通交通月票1200元方案，所以大家的選票相當重要，每一票都是關鍵，請大家一起站出來，為桃園挺身而出，投下這一票，支持鄭運鵬，讓鄭運鵬做大家的靠山。

▼鄭運鵬選前之夜造勢活動，接下桃園市長鄭文燦打拚8年的工程帽。（圖／鄭運鵬競選總部）

