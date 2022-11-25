高端姐妹力挺陳時中　砲轟藍白「後天貪婪讓人冷血」

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

明天就是台北市長投票日，民進黨候選人陳時中25日晚間在競選總部前舉辦封街造勢，現場喊破2.5萬人參與。兩位因為對mRNA疫苗過敏，最終選擇注射高端疫苗的姐妹張云馨、張壬薰登台助講，她們談及，因為選擇高端而被嘲諷「打台灣價值」、「高端戰士」等語，自己就是被藍白陣營放棄的少數族群，「我們只是一般民眾而已，一位首都市長候選人這樣亂講話，把一般民眾貼標籤，這就是他的矽谷經驗嗎？」她們更怒批藍白陣營說，「冷血不會存在DNA裡，但後天的貪婪會讓一個人冷血。」

▲「高端姐妹」張芸馨、張壬薰為陳時中助選。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

▲不少支持者自製手舉牌及標語與會。（圖／陳時中競選總部提供）

▲陳時中選前之夜喊破2.5萬人參與。（圖／陳時中競選總部提供）

陳時中今天晚間在北平東路上封街舉辦選前之夜造勢晚會，破萬支持者冒大雨揮舞加油棒，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、擔任競總主委的前副總統陳建仁、政策小組召集人管碧玲陸續登台助講，拉抬勝選氣勢。

「高端姐妹」今天晚間登台表示，如果當時政府對藍白兩黨的吵鬧妥協了，她們就沒有疫苗打了，從選舉開始到現在，她們一直想要問藍白兩黨的候選人：對你們來說，市民的命多少錢才叫做不貴？她們說，打高端疫苗最大的副作用，就是要忍受兩黨的酸言酸語。

「高端姐妹」並指，「冷血不會存在DNA裡，但後天的貪婪會讓一個人冷血」，要當父母官最重要的就是同理心，盼陳時中再來當他們的指揮官，因為只有陳時中不會放棄自己。