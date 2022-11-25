「我不在乎他姓什麼」！「四寶媽」哽咽挺蔣萬安：把他送進北市府

▲「蔣萬安奮戰勝選之夜」造勢晚會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（25）晚上在台泥松山場、信義區基隆路一段的空地舉辦「2022蔣萬安奮戰勝選之夜」。大約在7時35分時，主辦單位喊出現場破了2萬5千人，引爆現場民眾超嗨氣氛。助講者Jasmin在台上激動哽咽，自己身為四寶媽，從不在乎蔣萬安姓什麼，他上一代、上上一代姓什麼，「我在乎的是我的下一代跟台北市」。

Jasmin表示，自己昨天度過了46歲生日，身為四寶媽，跟在坐的大家一樣都是普通的台北市民，稱讚蔣萬安不僅有國際觀，更富有同理心，從蔣萬安第一次參選立委開始，就算到了昨天，都還是很多人愛在蔣姓氏上做文章，「但我不在乎他姓什麼，他上一代、上上一代姓什麼，我在乎的是我的下一代跟台北市」，這是自由民主的國家。

她強調，「我們的力量就是手中的選票，這麼多年，人民最害怕裝聾作啞、自以為是的政府，蔣萬安用誠懇、真心的態度不負選民所託，我相信他會是很好的市長」；這次選戰口水戰少很多，「有人說我們是自由的，所以我們是有顏色的」，八年前選出的市長有市政經驗嗎？選市長是要選會當領導人的人，Jasmin呼籲台下支持者，明天投票日要一起把蔣萬安送進市政府。