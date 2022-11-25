「找回新竹的善良」林耕仁選前之夜喊話　清廉與貪腐的選擇

▲林耕仁選前之夜舉行大遊行。（圖／競辦提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁25日晚上選前之夜舉辦「為新竹而走大遊行」，從天公壇集結群眾後，晚上六點二十出發，行經中山路、東門街、東門圓環、中正路，最後終點在新竹市政府。活動超過三千位民眾出席相挺，象徵要和想要翻轉新竹的民眾站在一起，林耕仁承諾一定做「最照顧市民的市長」。

林耕仁致詞懇託，明天就是投票，初選走來都是市民全力相挺，雖然遇到中傷造謠，也有因爲私人利益造成困擾，但林耕仁他都挺下來，因爲「這不是一個人選舉，是清廉和貪污之間的選擇」，新竹這一次要用選票找回善良。他提到，過去七年多民眾給民進黨機會，但市民日子過得不好，這一次不能再相信民進黨，一定要下架無能的民進黨，用選票改變新竹。

▲▼林耕仁認為高虹安「一個辦公室都管不好，如何有信心讓帶領市政府？」

林耕仁也提到高候選人在立委辦公室有小金庫、還有性平爭議，都沒有對外說清楚，「一個辦公室都管不好，市民如何有信心讓帶領市政府？」林耕仁說，選舉過程面對黨國機器及台北黨政資源兩個大巨人，但他有所有市民當支柱，所以毫無畏懼。

而上午他也和所有黨籍議員到城隍廟，簽下「反貪打弊切結書」，承諾未來家人、政務官若有貪污或小金庫，一定從嚴法辦、絕不寬貸。

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