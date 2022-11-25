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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

見證苗栗民心思變　鄭宏輝感性喊話：徐定禎一定會勝選創造歷史

▲▼徐定禎競總執行長鄭宏輝。（圖／徐定禎臉書提供）

▲鄭宏輝喊話苗栗選民出門投票支持徐定禎。（圖／徐定禎臉書提供）

政治中心／台北報導

2022縣市首長大選將於明天揭曉，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競總執行長鄭宏輝在臉書，以「期待，苗栗的天光。」為題，訴說加入苗栗選戰的始末，在徐定禎登門深談，以及民進黨主席蔡英文、立院黨團總召柯建銘懇託，苗栗選情大改變，鄭宏輝也強調苗栗民心思變，苗栗正在創造歷史。

鄭宏輝表示，2020年起立志爭取民進黨新竹市長提名，雖然民調持續第一，但最後黨中央決策新竹市長採取徵召，「說不失志難過，絕對是騙人的」，但他選擇成全，也尊重黨的安排。

鄭宏輝指出，「老實說，當時很多人明示或暗示我脫黨參選，我拒絕了」。他表示，從大學參與野百合學運加入民進黨、擔任立院助理到返鄉為新竹打拚，和民進黨的羈絆除了意識形態上的認同，也有共同流血流汗奮鬥的情誼，二、三十年的努力拼搏，真情付出，實在無法割捨離開。

鄭宏輝表示，也就在避居家中沉潛，消化情緒的這段時間，徐定禎找上他深談，說苗栗選戰缺乏資源、缺乏人力物力，選戰沒有糧草銀彈，急需要更多人投入幫忙。苗栗從來不曾政黨輪替，是極度艱困的選區，需要更多的人投入戰場。鄭宏輝也說，蔡英文主席、柯建銘總召也找他討論、請他到苗栗幫忙，希望讓苗栗能夠有機會勝選。

鄭宏輝表示，剛下去苗栗時，競選總部連最基本的辦公室用品設備都匱乏，而自己的團隊投入人力物力，從基礎內部裝潢到文宣設計物開始，重整競總組織架構，規劃政策文宣進度、安排媒體新聞議題，空戰步調、網路攻防。團隊夥伴們陸續進駐，8月加入競總以來，徐定禎的粉專人數成4倍，每天產出內容提供和回應媒體、撰寫社群內容與文宣，「我們不是苗栗人，但求無愧於徐定禎對我的信賴與託付」。

鄭宏輝指出，也許是皇天不負苦心人，也許是上天看見苗栗人民心思變、看見苗栗人強烈希望翻轉的決心，翻轉苗栗一開始看似不可能的任務，慢慢的，許多人的態度從「絕對不可能」、到「有機會」，轉變成「一定會贏」。從一開始的小貓幾隻，到越來越多的人加入。一路走來，夥伴越來越多，鼓勵和幫助的力量也越來越大！鄭宏輝全程參與，也親眼見證了苗栗民心波濤洶湧改變的過程，直到昨天團結之夜，看見超過6000位苗栗鄉親，就算淋著傾盆大雨也要陪著徐定禎，不願意走。看著台下一張張苗栗鄉親渴望創造歷史的臉孔，臉上也分不清是雨還是淚。

鄭宏輝最後也喊話，徐定禎在苗栗會贏！只要苗栗的鄉親們明天出來投票，1126，全台灣都在等待見證苗栗新歷史的那一刻！

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