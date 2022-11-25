綠營候選人團隊「中油旁放鞭炮」濃煙湧入　民眾目睹傻眼

▲民眾目睹綠營競選車隊在中油旁放鞭炮。（圖／翻攝Dcard）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2022九合一大選26日登場，各大候選人連日加開馬力爭取選票。然而，有網友發現，民進黨台中市議員林祈烽、永安里里長候選人邱淑婷等人的聯合競選車隊竟在中油加油站旁放鞭炮，讓網友看完傻眼「加油站員工超怕的吧⋯」。

有網友在網路論壇「Dcard」以「選舉選到在中油旁邊放鞭炮」為題發文表示，他24日騎車到西屯路三段的中油附近吃午餐，剛好遇到聯合競選車隊沿路放鞭炮，仔細一看才發現競選團隊放鞭炮的位置就在中油旁邊，「沒想到看到這驚悚的一幕，旁邊的路人還有車子們」，並放上民進黨台北市議員王世堅的梗圖「大家心裡不覺得毛毛的嗎？」

▲許多網友認為選舉造成許多困擾。（圖／翻攝Dcard）



圖片顯示，3名競選團隊的成員身穿永安里里長候選人邱淑婷的背心，手持民進黨台中市議員林祈烽等人的旗幟，在中油旁點燃鞭炮施放，現場濃濃白煙直接飄進中油加油站內。

網友看完紛紛留言，「有夠白目了」、「來打一場轟轟烈烈的選戰吧」、「笑死我老公的機車入鏡了，他表示有夠吵」、「哪個白癡做的決定= =」、「選舉的時候，瞬間很多候選人都沒有腦袋了。」「不是名字有烽就可以在加油站旁邊放鞭炮餒」、「也不是只有民進黨，其他黨也是」、「選舉真的有夠煩，路就已經夠小車很多了，還硬要擋在那邊慢慢開。放學尖峰時段又一群人在路邊並排揮旗子，一大早就在那邊打鼓，你拉票拉越兇我就越不想投你啦」。

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