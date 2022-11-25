馬英九、連勝文選前之夜苗栗挺謝福弘　呼喊藍軍聯手抗綠

▲謝福弘選前之夜在苗栗市競選總部前封路造勢，2000名支持群眾搖旗喊當選，前總統馬英九站台力挺。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

選前最後一夜，前總統馬英九為國民黨苗栗縣長候選人謝福弘擔任助選指揮官，先陪同謝福弘以車隊在街頭號召民眾支持，遊行後馬英九直奔選前之夜晚會上向藍軍支持者喊話，要國民黨支持者將謝福弘送進縣政府。

馬英九表示，過去6年台灣人過得很不好，除了丟掉了8個邦交國，蔡英文承諾要讓社會安全，結果現在台灣治安已經亂到有人蛇集團詐騙綁架凌虐甚至棄屍，被民眾稱為台灣版柬埔寨，而被檢警查獲的人蛇集團當中有天道盟背景，讓人民想起蔡英文總統聘用的國蔡顧問就有一位天道盟成員。他強調千萬不要選有黑道背景的人，讓苗栗因此發展受到限制。

馬英九說苗栗的這場選舉對國民黨2024是關鍵的一役，這仗打好了才能在2年後拿回政權，希望大家明天投給2號一起下架民進黨。

緊接著國民黨副主席連勝文也來現場為謝福弘拉票，他表示謝福弘是他心目中真正的英雄，謝福弘腳踏實地，勇往直前，他清楚告訴大家如何捍衛好山好水、如何幫助子弟發展、如何照顧我們的長者，有清楚的縣政藍圖，一定是一位好縣長，希望所有鄉親都全力支持給他4年，為苗栗寫歷史，也讓他的勝選告訴民進黨善良一定戰勝邪惡，公理一定戰勝謊言。

謝福弘也對現場民眾喊話，他站出來就是競選對手不只前科累累、侵佔國土、向農會違法超貸，未來每天都要面對不同的官司，未來黑金集團只想組成政治生共錬，只顧利益，未來如何能管好縣政？縣長是苗栗縣的門面，當然要經過高標準、高道德的檢驗。這場是善與惡、黑與白的選戰，因此不管有多累多辛苦，為了苗栗人的善良與價值，一定要站出來。

謝福弘強調，他在掃街過程看到民眾紛紛跳出來舉起2號來回應，這就是藍軍凝聚的証明，讓謝福弘勝選才能打敗黑金下架民進黨，呼籲民眾在最後20小時儘量打電話催票，明天將一起迎接藍軍勝選，守住藍天。

▲▼謝福弘選前之夜在苗栗市競選總部前封路造勢，2000名支持群眾搖旗喊當選，前總統馬英九站台力挺。（圖／記者蔡文淵翻攝）