快訊／仍要「搶救王世堅」　于美人替林珍羽撐傘喊：我虧欠妳一次！

記者袁茵／台北報導

宋楚瑜2020年競選總統時的發言人于美人20日喊「搶救（民進黨台北市議員）王世堅」，讓一旁同選區的民眾黨市議員候選人林珍羽尷尬，也引發許多網友討論；25日于美人、林珍羽再度同台，于喊自己虧欠林珍羽，但被問及手中一票是否仍要搶救王世堅，于美人仍笑著點頭。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日晚間在北市府前舉辦選前之夜，找來于美人擔任嘉賓；輪到各台北市議員候選人發言時，林珍羽提及，今天大家淋著雨，就是遇水則發，老天爺看到他們經歷每場考驗，就是要告訴台北市民，「不論是滂薄大雨，還是風吹雨大，大家都不會退縮，我們不會退縮。」要將黃珊珊送回台北市政府。

▲黃珊珊選前之夜，林珍羽助講時和于美人同台。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

當林珍羽致詞到一半時，于美人突然拿著雨傘上台替林珍羽撐傘，林珍羽看見後立刻笑了出來，直言自己最感謝于美人，如果沒有于美人，就沒有人認識她。

于美人笑稱，自己出來幫林珍羽撐傘，「遮雨是因為我虧欠你一次。」不過雨水也是上天祝福，請跟上天承諾，一定要善待這座城市，選出適合這座城市的台北市長，「如果不能為台北市選出最適合的市長，怎麼說是驕傲台北人？怎麼為孩子交代？」

此時，于美人提及，每一票都是責任，要為沒有投票權的人負責，「他們的選擇就在你我手上，中山大同區（若）有多的票，要給林珍羽。」而林珍羽則反問，于美人這一票是不是仍要搶救王世堅？于美人並未回應，但笑著點點頭，讓林珍羽喊「沒問題，我跟黃珊珊是『珊珍海味』、『世間情』。」