「陳水扁」現身替侯友宜助講　調侃跑錯場合理「因為我之前住土城」

記者蘇晏男／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜選前之夜「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」25日晚間6時在板橋第一體育場廣場登場，根據主持人說法，稍早前現場人數已突破5萬人。晚會中，藝人唐從聖登台模仿前總統陳水扁，讓現場傳出一陣陣歡笑及掌聲。

▲唐從聖模仿陳水扁替侯友宜助講。（圖／記者湯興漢攝）

唐從聖先是以陳水扁身分表示自己跑錯場，但他指出，今天跑錯也很合理，「因為我之前住在隔壁土城」。接著，唐從聖說自己最不愛錢、手會一直抖是因為會顯得一個人比較有精神，精神「抖手」，甚至說「侯友宜為什麼你這麼會改變新北市，你就沒有想到改變一下土城看所守裡面的伙食」。

唐從聖多次以調侃陳水扁方式帶出侯友宜的政績。唐從聖還開玩笑表示，侯友宜得罪耶誕老人，因為耶誕城舉辦2個月，「耶誕老人從立冬陪台北、新北市人，到了跨年都無法回去」，這樣叫過勞，請放過耶誕老人；另外還得罪藝人納豆，自從侯友宜當了市長，納豆為了避嫌，4年來都接不到耶誕城主持跟表演工作。

提及侯友宜4年來走過新北市29行政區170次，唐從聖說，「動力火車」也不喜歡侯友宜，因為他們紅了30年，《忠孝東路走九遍》再怎麼走也只有九遍。

另外，在唐從聖表演前，副市長劉和然也現身替侯友宜站台致詞。劉和然說，4年前侯友宜曾對他說，61歲出來選舉，就是因為看到台灣選舉充滿謾罵，希望能夠帶給大家正向力量，團結所有人，而侯任內，更是把別人不敢做的重大建設逐一落實，包括五股垃圾山、新泰塭仔圳等等，都是改變的勇氣最好的展現。





▲劉和然現身侯友宜選前之夜。（圖／記者湯興漢攝）

▼侯友宜選前之夜「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」。（圖／記者湯興漢攝）