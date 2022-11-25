蔣萬安選前之夜馬路都是人！　「這些人」輪番助講：明天一起去投票

▲「蔣萬安奮戰勝選之夜」造勢晚會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（25）晚上舉辦「2022蔣萬安奮戰勝選之夜」。活動中也請到3位「神秘嘉賓」，其中一位是馬英九時代的副市長、前高鐵董事長歐晉德。歐提到，台北已經停頓太久了，高興蔣萬安願意挺身而出，「明天一定要一起去投票」。

大約在晚間8點半，主辦單位喊出現場已達到3萬5千人，滿到馬路邊都是人。競總總幹事林奕華指出，明天才是重點，一定要去投票，要固票、催票、投票，票票要入匭，要改變台北「缺一不可」。林奕華說，台北值得更好，台北市的基礎建設，已經趕不上人口老化，面對台北很多的問題，蔣萬安做足了準備，已經準備好了。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，明天選舉要選出更好的市長，讓台北明天會更好，民進黨提名陳時中，疫情908天，超過1萬4千人死亡，陳時中、蔡英文總統連一句道歉都不願意講，蔡政府非常傲慢囂張，擋疫苗，慈濟買疫苗都敢擋，明天投票，要下架蔡政府、陳時中，蔣萬安一定會成為最好的市長。

歐晉德提到，他看到雨這麼大，但是這麼多人出席，他非常感動。他回憶起她1973年回國參加前總統蔣經國的10大建設，蔣經國說，「今天不做、明天會後悔」激勵了當時的他，因此放棄一切回國。

歐表示，回頭看現在的蔣萬安，很高興蔣萬安願意挺身而出，台北已經停頓太久了，蔣萬安有很多計畫，他一定會執行好，「工程師沒有絢麗的語言」就是很希望有一個為國家好的人能夠挺身而出，未來他也一定會在蔣的身後來協助他、督促他，讓台北市重新活過來。