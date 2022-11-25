嗆王浩宇忘記切帳號！彰化員警「火速被懲處」所長慘被連坐

▲前桃園市民進黨議員王浩宇。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安25日貼出美國辛辛那提大學重新審查其論文並獲得通過的回函，藉此澄清被狂打抄襲一事。民進黨前桃園市議員王浩宇則發文點出回函的時間有問題，讓彰化縣彰化警分局大竹派出所一名員警不滿留言回酸。然而，該名員警卻忘記切換帳號，被王浩宇截圖PO出問「上班在幹嘛？」，最後被記過處分。

王浩宇25日在臉書發文表示，高虹安出示10月20日辛辛那提大學的回函，想證明沒有抄襲、侵權問題，但資策會卻是在10月25日提告侵權，該案也在審理中，要高虹安不要誤導選民。

▲▼員警酸王浩宇忘記切換帳號。（圖／翻攝王浩宇臉書）



該文下方出現「彰化警分局大竹派出所」的粉專留言，「所以呢？25日才提告侵權很屌？大學的回函會因為你後來才提告突然論文就變成有抄襲侵權的問題？難怪被王世堅嗆爆哈哈哈哈」。對此，王浩宇立刻截圖發文說「上班在幹嘛？」

事後，彰化分局分局長王國峯到王浩宇臉書下方留言表示，這是一名江姓員警忘記切私人帳號，使用公務帳號留言才導致的誤會，該則留言不代表派出所和分局的立場，「造成大家困擾，深感抱歉。」

王國峯表示，本分局執行選務工作皆本於依法行政，行政中立的原則。本次同仁疏失將予以記過處分，另所長管理不周予以申誡處分，並加強教育訓練。對此，王浩宇則截圖再發文說，「辛苦了。其實每個人都有政治立場，但是真的要保持行政中立。」

▼彰化警分局長王國峯回應如下。（圖／翻攝王浩宇臉書）



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