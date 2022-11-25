快訊／3.5萬人冒雨力挺陳時中！　陳建仁：向世界展示台灣人的偉大

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

明天就是台北市長選舉投票日，民進黨候選人陳時中25日在競選總部前封街造勢，晚間接近9時許，競選總部宣布人數達到3萬5千人，人群外溢至忠孝東路。擔任競總主委的前副總統陳建仁說，對手的仇恨動員不會讓國家變得更進步，陳時中堅持用愛對抗仇恨，他不僅誠實、公開透明、慈悲善良，而且苦幹誠懇，因此贏得人人民的信任，呼籲要透過這場選舉，讓全世界看到台灣人民護台北、護台灣的堅持，「讓我們給全世界再展示一次台灣人的偉大！」

▲前副總統陳建仁。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

陳時中今天晚間在北平東路上封街舉辦選前之夜造勢晚會，上萬支持者冒大雨揮舞加油棒，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、陳建仁、政策小組召集人管碧玲陸續登台助講，拉抬勝選氣勢。

陳建仁致詞時表示，這3天他陪著陳時中車隊掃街，走遍熟悉的街道、建築物和商店，看到每個人揮手加油都是那麼的殷切期盼，大家都有共同的目標和方向，相信陳時中會帶領台北市再一次脫胎換骨。

陳建仁直言，對手從選舉以來一再以仇恨動員，然而，仇恨不會讓國家變得更進步及偉大，而陳時中堅持用愛對抗仇恨，用包容面對抹黑，因為他盼台北市能在同一片天空下，變成更好的都市，讓台灣變成更偉大的國家。他分享，台灣不僅是疫情中經濟成長率全球最高的國家之一，也是死亡率最低的國家，感謝2300萬無名英雄的努力，並透露去年他代表蔡英文前往梵蒂岡時，教宗當面肯定「台灣是值得祝福的國家」。

陳建仁說，陳時中誠實、公開透明、慈悲善良，願意照顧最小的兄弟姐妹，且他苦幹誠懇，因此贏得了人民的信任，全世界都認為，台灣因為有好的指揮官和公民素質，因此成為民主國家的防疫典範，然而，卻有一群人抹煞防疫成果，唱和極權國家的專制作為。他直言，2022年這場選舉全世界都在看，台灣是否能堅持自由民主法治，是否能挺身護台北、護台灣，相信台灣人民的眼睛是雪亮的，會做出最好的選擇，讓全世界看到台灣人民的偉大。

此外，值得一提的是，現場有50多位知名學者登台力挺，其中包括《憲法》泰斗、台大法律系榮譽教授李鴻禧，以及SARS總指揮官李明亮均現身，引發關注。

國際肝臟權威、中央研究院院士廖運範說，他要代表1000多位海內外學者推薦陳時中，此次地方選舉將向中共傳達一個重要訊息：若是民進黨大勝，其可能不敢亂動，但若是民進黨大敗，中共就要來亂了。他說，應該把陳時中送進台北市府，對外展現「首都市長堅決抗共保台」的堅強意志，對內也能讓台灣共好。

▼陳時中選前之夜喊破3萬5千人冒雨參加。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）