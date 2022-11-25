蔡英文基隆加持蔡適應　「最後幾小時催一下就過關了」

▲蔡英文今天再度前往基隆為蔡適應輔選。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

明天就是基隆市長投票日，身兼民進黨主席的總統蔡英文25日陪同候選人蔡適應，赴七堵區大德廟參香祈福。蔡英文表示，這次基隆的選舉真的很重要，若沒有選對人，整個建設可能會中斷或延宕，甚至中央跟地方的配合度就沒這麼好，熟悉基隆市政、有參與過市長林右昌這幾年在基隆的建設和規劃，而最合適的人選就是蔡適應，最後幾個小時，把所有力氣拿出來，催一下就過關了。

蔡英文強調，每一次來基隆都有新的事情，不是完成一個建設，就是一個建設又要開始，整個基隆確實是在一個發展、改變的路徑上面，而且正在進行中，若沒有選對人，怕整個建設就會中斷或延宕，甚至中央跟地方的配合度就沒這麼好。

蔡英文表示，這個狀況有發生在其他縣市，以前跟中央配合很好的縣市長，無法連任的時候，換了一個縣市長，很多東西都停下來了，現在基隆在趕時間，希望這個時候可以全速往前走，也希望接手林右昌的市長，是熟悉基隆的市政，而且也參與過林右昌這幾年在基隆的建設和規劃，而這個最合適的人選就是蔡適應。

蔡英文向支持者請託說，請大家多多支持蔡適應，讓他明天可以順利當選下一任基隆的市長，若有年輕的親友在外地讀書、工作，都要請他們回來投票，也要拜託大家，即使明天可能會下雨，但風雨無阻都要去投票，希望這些建設過幾年後回頭看，基隆真的就改頭換面，讓當基隆人變成是一件驕傲的事情。

蔡英文表示，支持蔡英文就支持蔡適應，若上次沒支持蔡英文，也一起去拉票，支持蔡適應，最後關頭，就是要拉票、催票、固票，這次基隆的選舉，就拜託大家，為了基隆未來的發展，在最後幾個小時，把所有力氣拿出來，催一下就過關了。