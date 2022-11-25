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鄭運鵬助盈希妹妹故事曝　張惇涵暗酸張善政：把善良當口號是偽善

▲▼總統蔡英文與盈希妹妹在官邸見面。（圖／張惇涵臉書）

▲總統蔡英文與盈希妹妹在官邸見面。（圖／張惇涵臉書）

記者陶本和／台北報導

選戰進入最後倒數，總統府發言人張惇涵25日透過臉書分享一段小故事，是民進黨桃園市長候選人鄭運鵬先前發現盈希妹妹確診，家人擔心耽誤到癌症放射性實驗治療，主動聯繫桃園市長鄭文燦，協助盈希妹妹順利就醫。張惇涵表示，鄭運鵬可能不會跟你只見一次面就記得你，但一定會記住你的需要盡力幫忙；他也暗酸國民黨候選人張善政，「這才是真正的善良，真正善良的人，會做善良的事，不會嘴上說自己善良，把善良當作口號，那是偽善」

張惇涵表示，故事要從五月說起，因為盈希妹妹確診，她的爸爸、媽媽擔心影響她的癌症放射性實驗治療會耽誤到，所以焦急地求救。他說，當時，和他們一家人素昧平生的鄭運鵬，在網路上看到了訊息，聯絡了桃園市長鄭文燦和市府團隊，協助盈希妹妹順利就醫治療。

張惇涵表示，後來鄭運鵬才跟他們一家人碰了面，鄭運鵬跟他說，盈希妹妹有一個心願，希望能夠看看總統蔡英文的貓咪，「後來，我們在總統官邸跟盈希妹妹一家人見了面，那時候，運鵬還不是桃園市長候選人。我也還記得，運鵬說，要等文燦市長確診出關後再一起安排，文燦才是幫了最大忙的人」。

張惇涵說，鄭運鵬可能不會跟你只見一次面，就記得你的名字；但他一定會記住你的需要，盡全力幫助你，就這樣默默地，不需要鎂光燈，也不會說都是自己的付出。

他指出，後來的故事大家都知道了，幾經波折，鄭運鵬臨危授命，扛起桃園的重任；而非常遺憾地，九月的時候，盈希妹妹離開了大家，去當小天使了，「但是，或許沒什麼人知道，一直到現在，運鵬的北桃園競選總部，都陳列著盈希妹妹的畫作。

張惇涵說，這就是他認識的鄭運鵬，表面上大家看到的是歡樂的鋼彈，他的內心是細膩的正直，「我覺得，這才是真正的善良。真正善良的人，會做善良的事；不會嘴上說自己善良，把善良當作口號，那是偽善」。

張惇涵表示，四年前，離開桃園市政府的時候，他很放心。他說，「請大家一定要做的比我在的時候更好，讓桃園更好」，自己雖然不是桃園出生，但他跟文燦市長一樣，和桃園隊一樣，很感謝桃園市民八年前勇敢的選擇，很珍惜有服務桃園市民的機會。

張惇涵指出，桃園的市中心，有他們把過去國民黨民眾服務站轉型的公民會館；新屋的農博基地現在是環教園區；青埔球場的球季後，有一場場熱血沸騰的演唱會；海拔超過1,400公尺的拉拉山，有我們建制的有線電視纜線，復興後山則完成了防災通訊基地台。山上、海邊、城市、鄉村，市政不會完美，但努力讓城市一天比一天進步，不辛苦，很美好。

張惇涵說，自己雖然已經離開桃園四年，但彷彿未曾離開過一樣，鄭文燦第一個市長任期的規劃，後來他常常陪著蔡英文去見證完成，像是中路二號社會住宅入住了；1985乙未保台紀念公園完成啟用了；2014年上任前闢的球場臨時停車場，現在是桃園會展中心基地，已經動工了；機捷A22老街溪站，即將要準備試營運了。

張惇涵表示，雖然已經離開桃園四年，但就像桃園志工一樣，鄭文燦和鄭運鵬要爭取鐵路地下化預算的時候，他們要爭取台積電落腳桃園的時候；只要桃園有需要的時候，他一定竭盡所能協助，他的初衷跟八年前、四年前一樣，希望這座美好的城市，能夠更好。

張惇涵說，八年前多數的桃園鄉親，不管輸贏，只是一心為了自己的故鄉更好，勇敢選擇了鄭文燦；八年後的現在，他的桃園好朋友們，或許已經決定，或許你還在猶豫，但請大家相信自己的選擇，相信自己這八年與桃園的共同成長，相信桃園這八年的進步。

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