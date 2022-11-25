「好鵬友挺3而出」　鄭文燦籲請年輕族群用選票支持鄭運鵬

▲選前最後一天，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（25）日下午在北區競選總部召開「好鵬友挺3而出」記者會，籲請選民明天出來投票，就會贏。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

選前最後一天，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（25）日下午出席「好鵬友挺3而出」記者會，市長鄭文燦與鄭運鵬呼籲，桃園市民可用選票支持鄭文燦五星級施政好成績，請大家幫忙催票、固票、拉票，明天踴躍出來投票，只要投票就會贏。

選前最後不到24小時，鄭運鵬北區競選總部下午召開「好鵬友挺3而出」記者會，現場出席者包括在地年輕人、年輕媽媽還有市長鄭文燦等人都出席。其中年輕媽媽王俐茹說，自己是高雄人，結婚生兒育女後才搬到桃園，稱讚鄭文燦是育兒家庭的神隊友，包括育兒津貼、公園綠地、親子館都讓家長有更多場域可讓小孩放電，同時市府補助也讓家長無後顧之憂，希望鄭運鵬能延續成為大家的神隊友。

已就業的年輕人黃雪虹也說，很期待未來鄭運鵬承接鄭文燦市長理念讓桃園大進化，尤其是桃園鐵路地下化、捷運施工與台積電進駐，可以讓更多年輕人有就業機會，無須再離鄉背井找工作。

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（25）日下午在北區競選總部召開「好鵬友挺3而出」記者會，年輕族群挺身而出支持鄭運鵬。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬指出，他深知自己的靠山是227萬市民朋友，鄭文燦市長在3000多個日子為桃園努力建設，中央對桃園八年建設同心協力下才有的成果，選舉期間雖然僅一百多天，他已跑了上千個行程，希望以最大的努力、最多的政見告訴市民朋友，過去八年桃園成績非常好，但未來的八年會更好，桃園市政府會當大家的靠山。

鄭文燦也強調，桃園是六都平均人口年齡最年輕，更是年輕家庭居住首選，過去八年有很多預算在年輕人與年輕家庭中，如生育津貼、青年就業津貼、青年租屋補貼等，另還有青創基地、共融公園、運動中心、親子館、公托中心和幼兒園等，自己就是想當年輕人與年輕家庭最強後盾，後續就交棒給鄭運鵬，相信鄭運鵬可以做得更好。他還呼籲年輕選民不要被選舉口水與抹黑影響，為了更好的桃園，請大家幫忙催票、固票、拉票。

鄭運鵬最後拜託市民朋友今天拉票，明天投票；今天買車票，明天去投票。集合大家力量，明天共同站出來投票保護桃園、保護台灣，每一票都是護國神山，出來投，就會贏。

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