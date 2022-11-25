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決戰選前之夜！　黃偉哲晚間兵分37區「齊步走」催票

▲決戰倒數的選前之夜，台南市黃偉哲陣營不只在競總舉辦晚會，更同步在全市37區舉辦「台南齊步走」向鄉親拜票催票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲決戰倒數的選前之夜，台南市黃偉哲陣營不只在競總舉辦晚會，更同步在全市37區舉辦「台南齊步走」向鄉親拜票催票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

決戰倒數的選前之夜，台南市黃偉哲陣營不只在競總舉辦晚會，更同步在全市37區舉辦「台南齊步走」，由各區支持者響應召集，串聯里長、議員候選人，同時在晚間6時整啟動，以徒步按戶、進入巷弄跟民眾拜票，懇請市民明天踴躍投下一票。

▲決戰倒數的選前之夜，台南市黃偉哲陣營不只在競總舉辦晚會，更同步在全市37區舉辦「台南齊步走」向鄉親拜票催票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於各區支持者兵分37路，站出來響應「台南齊步走」大串連，黃偉哲表示自己內心很感謝也很感動，看到支持者熱情滿滿，幫忙掃街拜票、打電話拜託親友返鄉，甚至響應「台南齊步走」，「展現台南人的團結與人情味」。他也呼籲大家，明天一定要站出來踴躍投票，繼續「支持台南、相信台南、看好台南」。

▲決戰倒數的選前之夜，台南市黃偉哲陣營不只在競總舉辦晚會，更同步在全市37區舉辦「台南齊步走」向鄉親拜票催票。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲決戰倒數的選前之夜，台南市黃偉哲陣營不只在競總舉辦晚會，更同步在全市37區舉辦「台南齊步走」向鄉親拜票催票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東區建設促進會會長王建源表示，會響應「台南齊步走」的號召，就是因為黃偉哲任內，在扶老攜幼照顧方面、市政建設方面都有成績，「甚至在多項全國評比中，讓台南拿下好多第一，讓市民朋友備感榮耀」。

▲決戰倒數的選前之夜，台南市黃偉哲陣營不只在競總舉辦晚會，更同步在全市37區舉辦「台南齊步走」向鄉親拜票催票。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲決戰倒數的選前之夜，台南市黃偉哲陣營不只在競總舉辦晚會，更同步在全市37區舉辦「台南齊步走」向鄉親拜票催票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在東區現場，黃偉哲除了跟支持者「give me 5」擊掌相互打氣，也率支持者前行，跟街邊店家及騎士招呼、懇託。

▲決戰倒數的選前之夜，台南市黃偉哲陣營不只在競總舉辦晚會，更同步在全市37區舉辦「台南齊步走」向鄉親拜票催票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲競總發言人李退之表示，競總陸續收到各區傳來的掃街畫面，每位挺身站出來響應的市民，都用各自的方式幫忙拉票、幫忙催票，是台南最動人也最溫馨的畫面。他強調，「最後的決勝關頭，我們串聯37區的支持者跟在地候選人，以市民為本，在於突顯台南的多元、進步與繁榮」，「讓各地市民當市政最佳的代言人」，站出來助選拉票。

▲決戰倒數的選前之夜，台南市黃偉哲陣營不只在競總舉辦晚會，更同步在全市37區舉辦「台南齊步走」向鄉親拜票催票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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