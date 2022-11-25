柯志恩團隊選前之夜不忍了！爆她私下被叫「女王」　真實反應曝

▲柯志恩選前之夜安排了不少歌唱表演節目。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

明天就要投票了，國民黨高雄市長候選人柯志恩25日選前之夜選在前鎮一德夜市舉辦，並定調這是一場以「市民」為主的夜晚，將有多位知名歌手到場和大家狂歡，而柯時常掛嘴邊並自豪的團隊平均年齡只有20幾歲，歷經幾個月大小行程，他們透露柯私底下很矜持，但也很嗨，被綠營攻擊漲價女王，團隊們私下故意稱「女王駕到」，她不僅不生氣，還跟所有人一起自嘲玩在一起。

柯志恩選前之夜將在晚上6點半開始，有一連串歌唱表演節目，包括歌手李愛綺、柯有倫等人都將上台高唱，而明天就是投票日，意味著選戰終將結束，柯競辦發言人之一的黃騰憲說，自己是高雄人在台北讀書，今年大四了，會想要加入柯團隊是因為看過柯志恩質詢內容、臉書貼文等都非常喜歡，這次有機會來幫忙，一定要支持。

▲▼ 團隊們透露，柯志恩私下跟他們關係就像是好朋友一樣。（圖／記者許展溢翻攝）



談到柯志恩私底下一面，黃騰憲和團隊之一的阿哲都表示，這次有很多跳排舞的行程，都會被問要不要一起跳，一開始總會很矜持說不要，但當音樂一下就跳嗨了，且還跳的很開心，甚至之前國民六都造勢場合，其他人沒在跳，就只有她跳的最開心。

黃騰憲說，柯志恩現在幾乎每場排舞都會一起跳，是個不囉唆的人，尤其她不太喜歡在大眾面前喊當選或講太多話，擔心一直講，民眾會覺得很無聊，因此不如跟大家一起跳舞，還有去市場拜票時不太愛致詞，跟帶小蜜蜂、麥克風，寧可跟大家唱歌跳舞、近距離握手，也不要透過聲量吵到別人。

▲柯志恩團隊說，柯私下有時很矜持，但嗨起來也很開心。（圖／記者許展溢攝）



團隊們笑說，柯志恩跟他們關係就很像學生跟老師，會開玩笑、沒大沒小的玩在一起，更透露日前柯志恩遭民進黨議員攻擊是漲價女王，在辦公室他們看到柯走來了，會故意說「女王好」、「女王駕到」等，但柯完全不會怎樣，反而還會跟他們打成一片，就像好朋友一樣。