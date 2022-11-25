7受刑人告中選會獄中設投票所　法官：憲法保障囚犯但告錯對象

▲法務部矯正署台北監獄至善大樓外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

7名分別關押在矯正署台北監獄、台北分監的受刑人，不願在獄中錯失明天（26日）對憲法修正案公民複決第1案投票權益，因此訴請台北高等行政法院定暫時狀態假處分，要求中央選舉委員會應在獄中設置投開票所，或准許他們戒護外出投票，法官認為7人告錯對象，設置投開票所是地方選舉委員會權限，中選會不是本案義務機關，裁定駁回7人的聲請，可抗告。

本案7名受刑人有5人設籍台北監獄或台北分監半年以上，另2人設籍新北市，7人主張自己都年滿20歲有投票權，也符合在籍投票規定，因服刑而行動受限，不能外出前往戶籍所在地附近投票所投票，但我國第1件憲法修正公民複決案，明天將與九合一公職選舉一併辦理，他們不願放棄投票權益。

7人聲請指出，中選會拒絕為他們在獄中設置投票所，也不同意他們由監所管理員戒護到附近投票所投票，將使他們被迫放棄行使公民複決權益，且投票日在即，若未能適當處置，將有重大損害與急迫危險，因此訴請台北高等行政法院定暫時狀態假處分，要求中選會應維護他們投票權益。

法官引用司法院院長許宗力在釋字第755號解釋所提協同意見書內容，認為受刑人的人身自由雖被限制在監獄中，但不因此就被《憲法》放逐，成為不受基本權保障的「棄民」或「化外之民」，因為受刑人只是「穿囚服的國民」、不是「非國民」。

法官肯定受刑人的選舉投票權益，仍受《憲法》基本權保障，只能在合乎比例原則的情況下加以限制，不過，選舉投開票所的設置、管理，依法屬於直轄市、縣市選委會權責，中選會僅有指揮監督之責，而不能決定是否在監所內設置投開票所。

因此法官認為，本案7名受刑人告錯對象，應該要求台北監獄所在的桃園市選委會，或台北分監所在的新北市選委會，考慮在監所內設置投開票所或讓聲請人戒護外出投票，中選會並非本案義務機關，據此駁回7人的聲請，可抗告。