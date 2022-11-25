北市5選區「政見終極懶人包」！投票禁戴號次口罩　最高恐罰500萬

▲明日投票，切勿佩戴有號次的口罩。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉維榛／綜合報導

明（26）日就是九合一大選，大家想好要投給哪位候選人了嗎？《ETtoday新聞雲》整理北市5選區政見懶人包，這次共有18人搶奪8席市議員寶座，其中有7位現任市議員拚連任，包括國民黨鍾小平、吳志剛、應曉薇、郭昭巖；民進黨劉耀仁、吳沛憶，以及無黨籍徐立信，因此讓其他11位新人們更感到壓力山大。

民眾明日支持候選人之餘，記得攜帶投票通知單、身分證、印章之外，還有3點必須謹記，包括「禁止任何競選或助選活動，包含發傳單、戴有候選人標示的口罩」、「禁止攜帶手機進入投票所」、「投票所30公尺內外禁止錄影或干擾投票等行為」。

依據《公職人員選舉罷免法》第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票當日從事競選或助選活動，當天若在投票所內或附近有競選或助選行為，例如拉票、散發傳單、傳送簡訊、重新張貼、懸掛或豎立標語、旗幟、使用宣傳車輛或擴音器、穿著候選人競選背心於投票所附近徘迴、戴印有候選人相關資訊的口罩等等，都構成所謂的「競選或助選活動」。

中選會表示，違反者應由主任監察員通知監察小組委員，並依《公職人員選舉罷免法》第110條第5項規定，處以50萬元以上、500萬元以下罰鍰；而經制止不聽者，可按次連續處罰。

而這次大選全台共有1萬7649處投票所，投票時間為上午8點至下午4點，年滿20歲、未受監護宣告，且在該選舉區設籍並連續居住4個月以上者，就可以參加投票。不過，今年受到新冠肺炎疫情影響，11月21日至26日被通報確診的民眾不能外出投票，否則可能會面臨20萬元至200萬元的罰款。

①號｜劉耀仁

1.推動容積獎勵提升、老舊社區公辦都更，加速城市更新。

2.提升社會住宅建設量，調降租金、讓青年、弱勢優先承租。

3.監督捷運萬大線施工品質與工程進度，確保2025年完工通車。

4.提高北市托育品質，增加幼托人員待遇，讓好人才留在台北市。

5.推動校舍改建、提升教育資源，同時提升學區鄰近社區更新動能。

6.增設寵物友善空間、寵物運動公園，打造毛孩宜居城市。

7.整合觀光資源，發展各區特色觀光，聯合觀光推廣讓效益1+1>2 。

8.持續推動洛陽停車場及西寧國宅聯合開發，順利改建，成為淡水河岸新地標並帶動台北西區新活力。

②號｜郭智亭

③號｜鍾小平

一、推動都市更新，放寬容積，增加樓地板面積，讓老舊社區更有都市更新意願並拆除釘子戶。

二、市有土地活化，建構青年住宅，完成青年住者有其屋。

三、主張廢除12年國教入學方式，恢復基測，減輕學子痛苦。

四、主張立刻發放1,500元重陽敬老津貼。

五、小平路平，爭取九十處道路重新銑鋪及側溝更新、同安街新建電梯、中華路景觀人行天橋及舊環南高架橋墩美化改善、水源永春天橋彩繪，落實地方建設。

六、成立多處YouBike微笑單車及智慧型公車站亭，銜接回家最後一哩路。

七、督促中正區、萬華區各里衛生下水道工程銜接、修護及後巷美化。

八、爭取多處公園綠美化及園內各項休閒設施設置。

九、興建青年公園首座頂棚籃球場，於4號出口改建共融遊戲場及體健設施、增設座椅、路燈、導擺步道及修護園路。十、爭取中正區首座古亭狗公園活動專區。

④ 號｜吳沛憶

⑤號｜徐立信

⑥號｜吳志剛

廉能參選、專業問政

人文中正、活力萬華，加速老舊社區都市更新，讓您過得更好。強化弱勢族群照護及福利，加強銀髮族安養扶助，落實敬老社會政策；建立公平、和諧、福利社會。

保障婦女權益，貫徹兩性平等

推動無障礙空間環境，爭取身心障礙者工作權力。強化社區治安聯防與社區整體營造加速傳統市場更新，鄰里公園改造，都市機能再升級配合都市更新設計發展主題商圈。

促進觀光夜市國際化

義務教育向下扎根至5歲，減輕父母負擔。

⑦號｜曾琳詒

⑧號｜吳怡萱

⑨號｜邵維倫

．爭取預算及政策，發展文化觀光經濟，提升街區軟硬體設施，協助地方創生、商圈活絡。

．規劃城市願景，改善市容治安，提升居住品質，再造區域光榮感。

．推動親子友善環境，提升公園遊具設施，促成區域舉辦親子活動、市集。增加公托及品質佳的非盈利托育機購。

．加速都市更新，加強政府監督，讓民眾安心都更。增加在地居民公共住宅名額，並降低租金，實現居住正義。

．檢視都市計畫，研究公有地及公共設施設置停車場，改善居民長久來停車問題及不公平佔用。

．改善交通狀況及設施、路權平等，重新檢討車道使用配置及交通流暢度。

．推動老人福利政策、關懷聚點及基礎設施。

⑩號｜李有宜

⑪號｜張榮法

⑫號｜應曉薇

1、應曉薇研擬提案成功制訂「臺北市重陽敬老禮金致送自治條例」，為台北市銀髮市民恢復重陽禮金，未來將繼續落實已經提案之「提高敬老金金額」以完成本市敬老政策。

2、反廢死、強化犯罪防治以保障婦幼安全、設立更生人輔導機構。

3、提前因應元宇宙時代政府各項工作、提案設立台北市青年局。

4、爭取放寬清寒補助、提高急難救助金、協助後疫情期間市民健康保障需求。

5、監督萬大捷運線、雙子星大樓、市場改建重大工程如期如質完工及振興選區夜市商圈。

6、積極推動危老、公辦都更、擴大補助老舊公寓外掛電梯。

7、改造艋舺公園機能、輔導與安置街友以保障地方安全促進地方繁榮。

8、監督市府應即刻成立新住民專責關懷機構。

9、繼續推動公立IB國際文憑教育，打造台北市多元教育環境。

⑬號｜李菁琪

一、推動經濟產業與文化結合

性交易專區落地，《社會秩序維護法》修法後落實地方自治精神，推動中正萬華區性交易專區之討論以及實現。

落實南萬華都市更新計畫及南機場整宅重生計畫。

促進西門町電影、滑板、街舞、刺青及塗鴉等街頭文化與在地商家共榮與設備改善。

二、社會安全網補強

強力監督台北市府所屬之基層警察工作量合理性及合法執法。

協助建立在地宮廟合作與關懷逃學逃家少年之連結。

落實剩食銀行建立及石頭湯整合服務計畫。

強化藥癮、酒癮防治。

強化弱勢家庭及獨居老人關懷。

去除無家者污名與偏見、正視無家者及貧窮人口居住問題。

三、交通與行人之安全強化

人行道平整計畫涵蓋騎樓之高低落差整平，營造行人之安全步行環境。

監督市府規劃併推動店家卸貨停車位，以杜絕違法臨停所造成之危險重新檢討區域內機車道及待轉區劃設合理性及安全性。

四、服務處提供免費法律諮詢服務

⑭號｜王麒傑

一、關懷弱勢族群強化關懷社區學童、年長者、獨居者等族群視家庭狀況給予協助。

二、中正、萬華區域發展特色化、重現地方不同風貌活絡當地觀光經濟、重回榮耀輝煌讓風華再現。

三、加強學區國小、國中雙語教育、提升學童語言能力。

四、注重適性發展讓有運動、藝術、音樂等天賦的孩子能發揮專長、不受環境限制積極協助。

五、婦女權益加強補助、強化婦女弱勢及新住民福利、增加工作機會、減輕負擔。

六、區域商圈與當紅動漫、影視、遊戲聯名舉辦活動吸引人氣。

七、老舊建物都更重建，協助市民舊屋換新屋、生活品質更佳。

⑮號｜陳樹霖

陳樹霖在選舉公報中，自述是駐日代表謝長廷的北區服務處主任與謝長廷台北長工聯誼會會長，他盼望能將國土國民化，兩大政見如下：

一、國土國民化：國土屬國民全體準此路邊停車之收費所得應屬全體市民所有，應以現金方式分予全體市民。

二、社會真理化：一市之內有其相同之生活圈，宜另訂定市民生活之準則，在法律之內供全體市民遵循之。

⑯號｜郭昭巖





⑰號｜洪婉臻

▲洪婉臻積極拉票。（圖／翻攝洪婉臻粉專）

⑱號｜呂增塔