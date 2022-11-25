羅智強公開劉建國「奧步三部曲」　大開嘲諷：恐怕連民進黨都投不下去

▲國民黨台北市前議員羅智強今(25)日繼續在臉書痛批雲林縣長候選人劉建國「奧步三部曲」。（圖／翻攝自羅智強臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨台北市前議員羅智強今(25)日繼續在臉書怒批雲林縣長候選人劉建國，在雲林選舉卻「什麼政見都提不出來」，並公佈他所觀察的「雲林劉建國奧步三部曲」，直指他在「選前最後一天」仍是「繼續秀下限。」

羅智強指出，劉建國的「奧步首部曲」先是誣陷張麗善的住宅是農地，結果「張麗善秀出地籍謄本證明是建地後，他置之不理，繼續跳針烏龍指控。」隨後，「還有綠營側翼說張麗善違法加蓋到四樓，結果又被打臉，張麗善住宅的建物登記謄本當初申請時就是四層。」

至於「奧步二部曲」，則來自劉建國指出張麗善的住宅地段，「變更為一般農業區也是特權？」羅智強公佈實情，「該筆土地是前縣長李進勇在106、107年時提報，內政部長徐國勇在109年核定，從頭到尾跟張麗善無關。」

羅智強最後強調，「『奧步三部曲』是張麗善住宅前的防汛道路變成一般道路也是特權？」他也特別表示，「實際上是民進黨籍的前虎尾鎮長林文彬與李進勇時期的作為，當時還被這兩位民進黨人士列為重要政績，結果到了選舉，又突然變成是張家特權。」羅智強諷刺道，「難道李進勇、林文彬也是民進黨最愛貼標籤的『張家班』？」

羅智強下結論表示，「劉建國跟整個民進黨，有太多荒謬可笑的選舉手段。」每到選舉，「就只會在農舍議題上潑髒水，每兩年就發作一次。」他也在臉書呼籲大家，「千萬別忘了，當初在立法院反對疫苗進口的其中一位，就是劉建國；支持萊豬進口的是劉建國；在數位中介服務法上不敢表態的是劉建國；被法院三度認證是愛情騙子的，也是劉建國。」最後他也點名綠營眾人，「這樣的劉建國，恐怕連民進黨都投不下去！」

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