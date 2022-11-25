宋楚瑜遭爆稱「心永遠是藍的」　黃珊珊競總：沒有人可代替發言

▲黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

選戰倒數24小時，針對外界矚目親民黨主席宋楚瑜是否力挺無黨籍北市長候選人黃珊珊，宋友會長梅長錕25日爆料，宋楚瑜曾脫口稱「血是紅的，心永遠是藍的」，挺蔣萬安的心意不言可喻。對此，黃珊珊競總稍早發布聲明澄清，宋楚瑜是有相當自主意識的政治前輩，不是其他任何人能夠以片面言論代替他發言，籲請各界勿以個人意志「超譯」其投票意志。

根據《中國時報》指出，擔任宋友會長的資深導演梅長錕今日爆料，兩個禮拜前，宋楚瑜在前獅子會總議長徐明德靈堂前當面親口告訴徐夫人和他，自己身上的血是紅的，但心永遠是藍的，此句話令他聽了非常感動，「我知道他對台北市長早就做了選擇，唯一支持蔣萬安。」

對於梅長錕說法，黃珊珊競總稍早發出聲明澄清，宋楚瑜是有高度、有遠見，並且具有相當自主意識的政治前輩，不是其他任何人能夠以片面言論代替他發言，或「超譯」宋主席的投票意志。

黃珊珊競總強調，宋楚瑜與黃珊珊情感深厚，並非任何人用似是而非等荒謬言論即可分化，他們也要呼籲各界，在選舉最後關頭，切莫以此等完全無代表性的言論，試圖影響選情，台北市需要一個正派、有能力、有執行力的市長來帶領台北市繼續前進，而黃珊珊正是最適合的人選。