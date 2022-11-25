候選人看過來！監院：明起不得再收政治獻金　嘉義市12／17截止

▲監察院。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選倒數24小時，監察院今日根據《政治獻金法規定》表示，各候選人收受政治獻金期間至選舉投票日前一日止，而嘉義市因投票日延期，收受政治獻金的期限則到12月17日止，呼籲各候選人需注意相關規定，免違法受罰。

監察院25日發布新聞稿說明，各候選人收受政治獻金期間至選舉投票日前一日止，又收受政治獻金後應於15日內存入政治獻金專戶，故候選人在11月25日收到的金錢政治獻金，最遲應於12月12日(12月10日為假日順延至第一個工作日)存入專戶。

監察院補充，嘉義市長因重行選舉得收受政治獻金最後一天為12月17日，應存入專戶之末日為112年1月3日，候選人需注意可以收受與存入專戶之規定，避免違法而受罰。

監察院統計，截至今年11月24日止，本次選舉候選人設立政治獻金專戶經監察院許可者計2306人，應於選舉投票日後3個月內申報政治獻金會計報告書。除嘉義市長外，候選人應於明年3月1日(2月26日為假日順延至第一個工作日)前向監察院申報政治獻金會計報告書。

監察院表示，為了方便候選人製作會計報告書、查詢及申報，他們建置了政治獻金網路申報系統供使用。另外，監察院也說，他們將依法於受理申報截止後6個月內彙整會計報告書供人查閱，並公開於「監察院政治獻金公開查閱平台」供查參。