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北市長選戰三強鼎立票數緊繃　北院編組法官待命預防驗票需求

▲▼台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲2022年台北市長選舉國民黨候選人蔣萬安（左起）、民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者黃哲民／台北報導

2022年九合一公職選舉明天（26日）投開票，除嘉義市長選舉因故延後到下月（12月）18日舉行外，共有1萬9000多人角逐包括六都直轄市長在內1萬1000多個公職，部分選區競爭白熱化，其中2018年台北市長選舉曾由法院重新計票，維持柯文哲勝選結果，今年台北市長選舉12位選將中3強鼎立，勝負票數差距可能低於千分之3，台北地院已編組專股法官與書記官待命，以因應可能出現選將聲請重新驗票而須及時保全證據的狀況。

2018年台北市長選舉所進行的重新計票，號稱是2004年總統大選之後，國內最大規模的選舉驗票事件，國民黨提名的丁守中在同年11月24日的投開票結果，以3254票差距敗給尋求連任的柯文哲。

因丁、陳雙方得票數差距低於千分之3，符合《公職人員選舉罷免法》第69條所定得聲請重新計票門檻，且選舉訴訟一審由選區所在的地方法院管轄，丁守中在同月28日聲請北院重驗全部1563個投開票所共142萬餘張選票，並依法以每票3元繳交428萬餘元保證金。

▲▼丁守中前往地方法院。（圖／記者李毓康攝）

▲2018年國民黨台北市長候選人丁守中（中）敗選後，向台北地院聲請重新計票。（資料照／記者李毓康攝）

北院動員所有願意在自身審判工作外擠出空檔支援的法官，搭配書記官、中選會人員與丁守中、柯文哲陣營各自委任的100多位律師，同年12月3日起在北市信義區台北市選委會10樓禮堂啟封開驗，以每天50組人力核對選舉人名冊與逐票勘驗，僅花7個工作天就驗完。

丁守中最終得票數比開票結果多輸313票，維持柯文哲勝選連任結果，因重新計票沒翻盤，丁守中所繳保證金全歸國庫，而驗票所花成本約50萬元由北院自行吸收。

當年曾參與驗票工作的法官透露，驗票是情緒非常緊繃但過程十分瑣碎的工作，尤其遇到所謂的「籤王」，光是核對整箱票數就很費工，逐票認定有效無效更是傷神，一個上午或下午能驗完5箱就夠讓人筋疲力竭。丁守中後來提起選舉無效訴訟，最終仍以敗訴確定收場。

今年台北市長選舉共有12位選將角逐，國民黨提名的蔣萬安、民進黨提名的陳時中，與柯文哲力挺的無黨籍候選人黃珊珊，堪稱三強鼎立，為了因應可能再出現當選者與落選頭得票差距低於千分之3、選將聲請重新計票狀況，北院已編組專股法官與書記官於明（26日）、後天（27日）待命，以即時處理必須查封選票、選舉人名冊等保全證據程序。

不僅北院預做準備，司法院也函請高院轉達所屬法院，應在投開票日當天與隔天安排人力以防選舉突發狀況，畢竟本次應選席次與種類甚多，不一定只有縣市首長或議員才會出現票數差距過近狀況，其中公職人員選舉投票爭議由民事庭專股法官應對，憲法修正案公民複決投票爭議由行政訴訟庭法官處理。

國內史上規模最大的選舉驗票事件，發生在2004年總統大選，當年3月20日投開票結果，連戰搭檔宋楚瑜輸給陳水扁、呂秀蓮的組合約3萬票，差距僅千分之2.3、相當接近，且廢票高達33萬張，總統副總統選舉訴訟一審由高院管轄，連宋配聲請高院查封全國共逾1200萬張選票重新驗票，雙方各自派出超過300位律師參與，最終仍由陳呂當選。

連宋配聲請驗票事件，促使立法院於2007年底三讀修正《總統副總統選舉罷免法》，比照《公職人員選舉罷免法》增列當選人與落選頭得票差距在千分之3內時，落選頭可聲請法院重新計票的規定，但至今沒動用過。

國內另一起知名的選舉驗票事件，發生在2006年高雄市長選舉，同年12月9日開票結果，國民黨候選人黃俊英小輸民進黨候選人陳菊1114票，黃俊英向高雄地院聲請查封全市839個投開票所共逾70萬張選票，但重新驗票結果，黃俊英仍然敗北，他所提選舉無效、當選無效訴訟也都敗訴確定。

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