基隆+190！專責病房空床率69.1%　林右昌籲完整接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（25日）公布國內本土病例，新增1萬4138例，其中基隆新增190例，全市專責病房空床率69.1%，市長林右昌叮嚀市民朋友，出入人多的場所，保持社交距離並戴好口罩，落實手部清消、咳嗽禮節等個人防護措施，減輕病毒傳播機會。

衛生局提醒民眾，指揮中心宣布，12月1日起，實施第八輪家用抗原快篩試劑實名制，另供幼兒家庭及長者足量快篩試劑，65歲以上長者、0-6歲學齡前幼兒，兩大對象免費領取1份5劑的快篩試劑，符合資格的民眾及家長，可持健保卡到各快篩實名制健保特約藥局領取。

有關基隆市疫情部分，本市今日190名確診人數中，包括外縣市通報22例，佔11.58%；其中女性105人、男性85人；若以年齡別區分，35-44歲有38人，占20.00%，其次45-54歲有33人，占17.37%；至於75歲以上的長者有13人、65-74歲有19人、6歲以下有7人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房81床，目前收治25人、空床56床，空床率69.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症22名；部立基隆醫院，輕症3名；三總基隆分院、礦工醫院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬2265人，利用快速通道的有5萬5169人，有12萬3265人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬8352人，條件不符合則有2萬4913人。

【更多新聞】

►投票日停電？謝國樑控奧步引台電抗議 蔡適應競總：為敗選找理由

►基隆首場市長公政見發表會 謝國樑「射三箭」保證一定實現

►謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大 創基隆造勢紀錄

►蔡英文視察基隆城際轉運站 林右昌：未來四大計畫緊接推動

►蔡適應團隊控送物資涉賄選 謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題