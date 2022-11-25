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以市民在地文化為主體　黃偉哲選前之夜匯聚高人氣

▲台南市黃偉哲連任勝選總部，於仁德區中山路與文忠路路口舉辦選前之夜，邀請市民朋友欣賞在地歌舞表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市黃偉哲連任勝選總部，於仁德區中山路與文忠路路口舉辦選前之夜，邀請市民朋友欣賞在地歌舞表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市黃偉哲連任勝選總部，將於25日晚上6時30分，於仁德區中山路與文忠路路口舉辦選前之夜，邀請市民朋友一同前來挺台南，欣賞在地歌舞表演，希望用創新的方式，讓市民用輕鬆心情平靜度過選前之夜。

▲台南市黃偉哲連任勝選總部，於仁德區中山路與文忠路路口舉辦選前之夜，邀請市民朋友欣賞在地歌舞表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，今晚的選前之夜，有別於傳統的政治煙硝味，而是把市民當作主體，建構以市民為主的在地藝文表演大平台。現場不僅有大小朋友喜愛的舞蹈與音樂；也特別準備舞台，讓來自台南各區域的表演團體，能充分發揮魅力。

▲台南市黃偉哲連任勝選總部，於仁德區中山路與文忠路路口舉辦選前之夜，邀請市民朋友欣賞在地歌舞表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在地社區包括永康大灣、烏竹社區、關廟東勢社區、山上農會、安定區蘇厝、仁義社區，分別會帶來舞蹈、弄獅、非洲鼓、帶動唱等表演。此外，現場年輕朋友帶來熱舞表演以及台南嘻哈歌手魏買加帶來饒舌演唱之外，還有台南在地的KoSwing爵士大樂團壓軸演奏。

值得一提的是台南在地的Ko-Swing爵士大樂團成員們，從上班族到各地的音樂系學生、從國外回來的職業好手，更有每週從外地來到台南練習的團員；團員們跟黃偉哲一樣，是帶著讓台南更好的理想，志同道合地回台南耕耘。

▲台南市黃偉哲連任勝選總部，於仁德區中山路與文忠路路口舉辦選前之夜，邀請市民朋友欣賞在地歌舞表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也提醒大家，這週末天氣多變化，各位市民朋友外出請記得要保暖，身處外地的朋友們也可以趁此機會返鄉投票，陪陪家人與全家團聚，明天用健康平和的身心，為台南投下重要的一票。

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