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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

投票倒數割喉戰！　藍綠陣營選前之夜...「政治天王」桃園拚場

▲國民黨主席朱立倫選前最後一天與立委萬美玲等人陪同張善政在桃園地區車隊掃街拜票。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨主席朱立倫選前最後一天與立委萬美玲等人陪同張善政在桃園地區車隊掃街拜票。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

選前最終日，桃園4名市長候選人都卯足全力拜票造勢，其中藍綠兩黨與無黨籍市長候選人鄭寶清都舉辦選前之夜，民眾黨市長候選人賴香伶則以車隊掃街方式爭取選民認同；藍營選前之夜除主席朱立倫外，還找來榮譽主席吳伯雄等人助陣，凝聚藍營人氣。綠營最大咖仍是蔡英文總統，另還有前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌等人為鄭運鵬拉抬聲勢。

國民黨市長候選人張善政今晚間6時40分，在桃園區朝陽森林公園舉辦選前之夜，除找來國民黨榮譽主席吳伯雄、前高雄市副市長李四川、中廣董事長趙少康站台助講外，還有黨主席朱立倫、前總統府副秘書長羅智強、前桃園縣長吳志揚等人助講，除大咖政治人物外，還有大改樂團、青埔人樂團、聖義醒獅團與南風二重唱等表演團體，凝聚支持者人氣還有歌舞等表演欣賞。

▲無黨籍市長候選人鄭寶清選前最後一天在桃園區街頭以車隊遊行掃街拜票。（圖／鄭寶清競辦提供）

▲無黨籍市長候選人鄭寶清選前最後一天在桃園區街頭以車隊遊行掃街拜票。（圖／鄭寶清競辦提供）

無黨籍市長候選人鄭寶清今晚6時開始在桃園區莊敬路二段139號舉辦歡樂嘉年華晚會，除有包括前新竹縣長范振宗、前立委許國泰與前桃園水利會會長黃金春等人站台助講，現場還有市議員候選人袁慧心、陳品杰、游智彬、蔡惠蘭等人助陣。晚會則有舞蹈、魔術、藝人等表演，現場還準備造型氣球、棉花糖、傳統美食等，讓大人小孩都能共度歡樂嘉年華。

▲台灣民眾黨市長候選人賴香伶今天上午在市府前徒步拜票。（圖／賴香伶競辦提供）

▲台灣民眾黨市長候選人賴香伶今天上午在市府前徒步拜票。（圖／賴香伶競辦提供）

台灣民眾黨市長候選人賴香伶今天一早則在八德地區傳統市場徒步拜票，上午還在桃園市政府前關心楊梅區奉天宮前道路拓寬提供協助，下午則在楊梅、中壢與桃園地區以車隊掃街做最後拜票。競選總部表示，並沒選前之夜活動規畫，希望讓支持者好好休息，準備明（26）日早早出門投下神聖一票。

▲民進黨市長候選人鄭運鵬昨晚有蔡英文總統在八德地區晚會站台助陣，今晚將再度出席北區「邁向勝利選前之夜」活動。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲民進黨市長候選人鄭運鵬昨晚有蔡英文總統在八德地區晚會站台助陣，今晚將再度出席北區「邁向勝利選前之夜」活動。（圖／鄭運鵬競辦提供）

民進黨市長候選人鄭運鵬今晚分別在桃園與中壢舉辦「邁向勝利選前之夜」活動，北桃園選前之夜於晚間6時許在北區競選總部（桃園區春日路579號）舉行，除有蔡英文總統外，還有前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等重量級大咖站台助陣，期間串場則有董事長樂團、金曲獎天團、引路人樂團等表演。

南區「邁向勝利選前之夜」則於晚間7時30分在中壢區中正公園舉行，有市長鄭文燦全力拉抬，此外還有金曲獎最佳客語歌手、吉那罐子、嘻哈校長與大支等藝人表演串場，鄭運鵬則壓軸出陣，向選民爭取最後支持。

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