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投票倒數！陳建仁陪蔡適應車隊掃街　要讓基隆延續光榮

▲▼選戰倒數！陳建仁陪蔡適應車隊掃街 要讓基隆延續光榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲選戰倒數！陳建仁陪蔡適應車隊掃街。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

前副總統陳建仁今（25日）來到基隆，陪同基隆市長候選人蔡適應一起車隊掃街，讓街上不分黨派的市民朋友熱情歡呼！「聖光充滿」、「大仁哥超親切」、「蔡適應凍蒜」。蔡適應表示，大仁哥是他的秘密武器，也是他最尊敬的長輩，從2016年、2020年乃至今年的選舉，大仁哥都來支持蔡適應，自己會帶著大仁哥的祝福，迎向基隆美好的未來！

蔡適應說，大仁哥陳建仁不論是在專業領域，還是過去擔任副總統期間，對基隆都非常的照顧，大仁哥多次來到基隆的時間，他和林右昌也把對基隆的願景告訴大仁哥，大仁哥不只是支持他們，也用身體力行來支持基隆，一起呼籲大家出來投票，支持18歲公民權、支持讓基隆進步的力量，投個蔡適應、讓基隆繼續往前進。

▲▼選戰倒數！陳建仁陪蔡適應車隊掃街 要讓基隆延續光榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳建仁表示：「這段期間，適應的選戰進行的相當順利，適應在立法院是非常傑出的立法委員，跟林右昌市長一起在市政上不遺餘力，有很大的貢獻，在右昌八年對基隆的貢獻當中，都可以看到適應的努力，由適應來接棒基隆，一定可以帶領基隆市民看得更高、更遠，也可以讓基隆市的建設越來越好，市民的生活也會越來越好。」

陳建仁說：「而且可以使北北基桃首都的生活圈，像是首都通的通勤或是經濟發展，或是教育文化的推動都會有所貢獻，希望大家集中選票讓適應當選，北北基桃一起全壘打，讓大台北生活圈的一千萬人，生活美滿！」

陳健仁也替蔡適應催票表示，市民的眼睛是雪亮的，心是明白的！唯有選適應，才能讓基隆更加的繁榮、進步、國際化，能夠促進大家經濟、工業的發展，希望大家都可以支持適應，也希望能支持民進黨提名的候選人一起全壘打！在議會替市民發聲，做為適應的後盾！也呼籲大家務必去投票、支持18歲公民權、票票入匭，讓年輕人有機會為基隆打拚！

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