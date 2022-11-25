蔡其昌選前之夜！神秘嘉賓「她」到場　競總：一出現就會讓人歡呼

記者白珈陽／台中報導

今晚就是選前之夜，民進黨台中市場候選人蔡其昌選在文心圓滿劇場做最後衝刺，而蔡陣營也預告晚上將有神秘嘉賓，身分暫時保密，只能說是女性，消息一出立刻引起話題，有人猜是某網紅，有人猜是中職啦啦隊的「峮峮」或「林襄」，謎底將於晚間揭曉。另外，蔡其昌競總已於昨日發出30萬則簡訊，呼籲選民出門投票，支持蔡其昌。

▲蔡其昌競總昨日發送30萬則簡訊。（圖／記者白珈陽翻攝）

蔡其昌25日一早前往烏日及霧峰，進行選前最後一天車隊掃街，與立法委員林靜儀帶領台中市議員張家銨、市議員候選人曾威共同向市民朋友最後請託，沿途許多民眾也熱情搖旗吶喊、為蔡其昌加油。

選前最後一場大型造勢活動，蔡陣營選在文心圓滿劇場舉辦《選前之夜X全城行動》，屆時除有副總統賴清德到場力挺，蔡競總更安排一名神秘嘉賓，對於其身分競總保密到家，只透露是女性，且「一出現就會讓人歡呼」，由於蔡其昌是職棒會長，有人猜是中信兄弟啦啦隊的「 峮峮」，有人猜是樂天桃園的「 林襄」，也有人猜是網紅，而蔡其昌語帶保留地說，「今天會來很多嘉賓，這些嘉賓就是期待台中市改變的市民，都是蔡其昌的嘉賓。」

蔡其昌說，選舉已經來到最後1天，還是抱持一樣的心情，繼續進行車隊掃街，沿途向市民朋友再次懇託，感謝這段時間以來，所有熱情與自己打招呼的市民朋友，已經感受到市民朋友期待翻轉的殷切期盼，明天要拜託大家共同站出來投票。

▲▼蔡其昌今上午進行掃街拜票。（圖／蔡其昌競選總部提供）

蔡其昌總部也公布今日下午6路齊發的徒步遊行行程，由西屯、南屯、中西區等6位圓滿劇場周邊地區的民進黨議員張耀中、何文海、林祈烽、陳淑華、黃守達、江肇國領軍，走向選前之夜會場文心森林公園圓滿劇場，同時也鼓勵市民搭乘公車、捷運等大眾運輸工具在文心森林公園站下車。