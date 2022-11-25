傷害不大侮辱極強！毀損糾紛代友出頭　持「包布藤條」教訓他

▲斗六市一名陳姓男子遭人以藤枝包布的兇器毆打成傷，傷害性不大，恐嚇意味濃厚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（24）日一名陳姓民眾報案，指稱19時14分許在中山路遭一名男子持棍棒毆打成傷，斗六警分局獲報後立即派員前往處理，到場後嫌犯已離開，警方立即協助將陳男送醫，隨後提出傷害及恐嚇罪告訴。斗六警分局今表示，該案為私人糾紛與選舉並無直接關係。

斗六警方局接獲疑似選舉暴力事件，立即受理並組成專案小組，鎖定一名蔡姓犯嫌身分，即於昨日22時許查緝到案說明，並查扣作案工具以布包覆的藤條1支，全案偵詢後依刑法傷害及恐嚇罪函送地檢署偵辦。

警方調查，遭打陳姓民眾與蔡嫌之黃姓友人曾於今年9月間發生毀損糾紛，蔡嫌為替其黃姓友人出氣，以藤枝包覆一層布再用保鮮膜綑緊成為兇器，打傷陳姓男子。經查，該案與選舉並無直接關係，且另陳姓被害人向警指稱蔡嫌持有槍械一事，經本分局初步調查並未發現，本分局將持續深入調查釐清。

斗六警分局此呼籲，法律無假期，對於任何暴力案件絕對秉公處理、依法嚴辦。

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