老農載妻返家半途昏厥「小貨車猛撞對向芒果樹」　1死1重傷

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮雲158縣道舊社路段23日發生一起小貨車重大車禍，80歲林姓農民載妻子返家途中，突然身體不適昏厥，失去控制的小貨車直接偏離車道撞向對向芒果樹，強烈撞擊造成車頭毀損，老農遭擠壓受困駕駛座無呼吸心跳，其妻子幸僅受擦挫傷，老農受困獲救送醫仍回天乏術，詳細車禍發生原因由警方調查中。

▲雲林老農身體不適自撞受困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗南158縣道舊社路段23日下午15時許一輛由林姓老農所駕駛的發財車突然衝到對向撞擊路樹，當時車上載著妻子，他們正要返家。據了解，老農當時疑似身體不適，駕駛塗中突然暈厥，猛烈的撞擊使得老農瞬間被車頭擠壓困在駕駛座，副駕駛座的妻子受到擦挫傷，警消獲報到場使用破壞器材儘速將老農救出並施行心肺復甦術，惟送醫搶救後仍不幸身亡。

撞擊畫面被附近民宅拍下，當時車流並不多，案發前兩輛廂型車依序通過，隨後林姓老農所駕駛的藍色小貨車出現畫面中，行車方向已偏離車道，並猛烈撞上對向路邊的芒果樹，瞬間揚起沙塵，可見撞擊力道相當大。

警方初步調查，林姓老農夫妻於農忙後正要返家，貨車後斗載運苦茶油籽，已確認林翁未涉酒駕，開車過程中也有繫上安全帶，行經該路段時，疑似因為身體不適，小貨車衝向行道路樹，老農夫妻受困車上。警消獲報救援利用破壞器材救出兩人，分別送往台大雲林分院及成大斗六分院救治。

斗南警分局交通組長徐呈璋表示，該起車禍不幸釀1死1傷，確切原因正由承辦員警進一步釐清。警方呼籲民眾開車上路切勿勉強、勿疲勞駕駛，研判身體狀況允許，才能安全上路。開車途中一定要注意周遭動態和車前狀況，遵守交通規則才能快樂出門平安回家。



▲雲林老農身體不適自撞，警消助其脫困後迅速送醫搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►一代廟會傳奇車禍亡！禮生美妻慟：幫最愛的人放棄急救，真的好痛

►「一代廟會傳奇」車禍亡！留下美妻禮生+2寶 好友悲憶不捨人才

►樓房竄濃煙出動3隊警消搶救！竟無燃燒跡象原因曝：今天初一啦

►斗南奧迪驚悚追撞影片！單車男空中翻一圈重摔...機車2女倒地