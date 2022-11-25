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一代廟會傳奇殞命！禮生美妻收遺物見黑影　哭喊：祢真的回來看我

 

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林縣北港鎮23日上午9時30分發生死亡車禍，有「一代廟會傳奇」之稱的31歲陳柏陽騎著紅牌重機載李姓少年行經路口時，為閃避左轉大貨車自摔，2人當場遭輾斃。擔任廟會禮生的陳妻接獲死訊後悲痛萬分，昨（24）日重返事故現場招魂後，連夜將摯愛帶回住家板橋，並連發限動表達對丈夫的思念。

▲▼一代廟會傳奇，陳柏陽騎重機車禍魂斷北港，禮生美妻PO文。（圖／翻攝陳妻臉書）

▲陳柏陽與愛妻十分恩愛，妻子經常在臉書發出閃照。（圖／翻攝陳妻臉書）

31歲的陳柏陽為艋舺青山宮顧問，平時與家人居住在新北板橋，其從小就對廟會文化有濃厚興趣，並長期參與廟會事務，因辦事能力佳，且為人忠義，對朋友或各宮廟所託之事，皆盡心親力親為處理妥當，在廟會界只要提到他無人不誇讚，青山宮更以「一代廟會傳奇」稱呼他。

據了解，陳柏陽與身為廟會禮生的妻子育有兩個孩子，感情相當甜蜜，令人稱羨。其23日騎重機載著15歲少年就是要前往廟宇會合，怎料突中竟發生憾事，雙雙殞命。

陳妻接獲噩耗後悲痛萬分，接連在限時動態寫下，「這夜好難熬，好難好難，不敢想回去的每個夜晚怎麼熬，看著兩個小孩在身邊，稍微有個安全感，我真的好想跟你走，真的，但你不希望看到我難過，我會堅強，請大家好好珍惜身邊的人，永遠不知道下一秒會發生事，親自幫最愛的人放棄急救，真的真的好痛啊！」

▲陳妻面容清秀姣好，奉獻宗教擔任禮生。（圖／翻攝陳妻臉書）

▲▼一代廟會傳奇，陳柏陽騎重機車禍魂斷北港，禮生美妻PO文。（圖／翻攝陳妻臉書）

▲陳妻面容清秀姣好，奉獻宗教擔任禮生。（圖／翻攝陳妻臉書）

陳妻昨重返事故現場招魂，並連夜將摯愛帶回板橋，陳妻也在限動上表示，「老公，我們要回家了，要跟好喔！」

經過一夜的沉澱，陳妻今（25）日再度發限動，「昨天在套房收拾祢衣服時，突然一直起雞皮疙瘩，然後看到祢影子2次，我半夢半醒看到祢叫我名字，是祢真的回來看我，還是我太思念祢了？」、「跟現實一樣嘴硬，問祢有沒有想我，祢一直笑杯，女兒問祢有沒有想媽媽才聖杯，看祢在天上快樂，我也放心」，對於丈夫的思念及愛表露無遺，也讓人看得相當不捨。

▲▼ 一代廟會傳奇殞命！禮生美妻發限動表思念 。（圖／翻攝陳妻臉書）

▲陳妻悲痛發文表思念。（圖／翻攝陳妻臉書）

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