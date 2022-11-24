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雲林媳婦女兒會挺張麗善　號召「1126挺善良」拒絕惡質抹黑選舉歪風

▲▼張麗善,雲林,2022九合一大選,2022雲林縣長,國民黨。（圖／張麗善競選辦公室提供）

▲雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會創會會長陳麗芳譜出《縣長繼續支持張麗善》，作為雲林縣長張麗善的競選主題曲。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

投票日就在本週末，各地候選人勤跑基層，支持者紛紛也出招幫忙拉票，雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會創會會長陳麗芳就譜出《縣長繼續支持張麗善》，作為雲林縣長張麗善的競選主題曲，歌曲發布會當天更號召50位鄉親特地當日南下贈與縣長張麗善，表達支持。由於曲子不止曲風輕快、節奏感強，呼應張麗善縣長施政的明快與效率，也如同歌詞中提到「日夜守護雲林攏祙倦」一天當三天、勤於縣務的寫照。

陳麗芳會長強調，張縣長待人誠懇、做事認真，深獲鄉親肯定與認同，因此她希望大家能藉由琅琅上口的歌曲更了解張麗善，並支持她繼續當縣長。尤其近日在雲林面對對手大量在街頭綁抹黑布條、散布謠言文宣的負面手段，更呼籲選民應該要擦亮雙眼，選出正直、操守良好的候選人當縣長。

▲▼張麗善,雲林,2022九合一大選,2022雲林縣長,國民黨。（圖／張麗善競選辦公室提供）

雲林鄉親同心會會長夫人丁怜鈞也推薦，過去三年多，雲林縣長張麗善珍惜鄉親囑託，努力為故鄉打拚「一天當三天用」，為長輩孩子爭取很多福利。自己回到雲林時經常詢問親朋好友與左鄰右舍：張麗善做得怎麼樣？大家都是豎起大拇指稱讚張縣長，因此聽到雲林同鄉會製作歌曲支持張縣長連任，毫不猶豫也加入宣傳拉票，用行動力挺。

受到雲林外旅外鄉親的贈歌，張麗善縣長表示相當溫暖感動，也非常感謝鄉親姊妹們的肯定。張縣長說，許多旅外的鄉親都反應，這幾年雲林的能見度大增，身為雲林人的光榮感也上升，所以做出好政績不只造福縣內民眾，更可以讓雲林同鄉會70萬人更加團結，讓他們對家鄉的向心力更強，有志一同地期盼雲林縣越來越好。

▲▼張麗善,雲林,2022九合一大選,2022雲林縣長,國民黨。（圖／張麗善競選辦公室提供）

張麗善提到，雲林人要有尊嚴，就算到外縣市打拚也一定能夠做出好的成績，並能夠有能力回饋家鄉雲林，而現在自己就是在做這樣的事。過去四年感謝鄉親給機會，所以積極的處理縣政，接下來四年更已經做好規劃，有許多事情還需要由他繼續完成，加速雲林建設。對於《縣長繼續支持張麗善》，張縣長認為這首歌充分展現自己「①心奉獻為雲林」的心聲與行動，這次提出「2030前進雲林」的政見就是要讓雲林接軌國際，讓更多人看到雲林，所以就像歌詞所說「雲林上場、帶來新的氣勢」，現在更要加速前進，展望美好的2023年。

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