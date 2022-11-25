18歲公投要過關有多難？　「7成7出門投票的人投同意」才有機會

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉與第一次修憲複決公投案將在26日登場。此次的18歲公民權修憲複決公投，攸關台灣的投票權是否能接軌國際；由於門檻極高，需要拿下961萬9697張同意票，才能過關，朝野各黨團無不積極推動。根據計算，考量到今年選情冷、投票率將不如2020年總統大選，因此所有出門投票的人裡，估計必須要有77%的人投下同意票，才有機會過關，難度相當高。

中選會指出，修憲複決公投的投票權人總數為1923萬9392人，修憲複決公投若要有效，依法「同意票要超過選舉人總額的半數」，也就是1923萬9392人的一半，為961萬9697張的同意票。

修憲公投的門檻有多高？先看大選投票率。回顧2020年總統大選的投票狀況，當年的選舉人數為1931萬1105人，投票結果顯示，有效票為1430萬940票，投票率高達74.9%，其中，蔡英文與賴清德拿下史上破紀錄的817萬票，占有效選票的57.13%。但是18歲公民權修憲複決公投案，要過關的門檻遠遠高過於蔡英文拿下的817萬票。

畢竟地方選舉的投票率不易超越總統大選，再加上今年選舉氣氛冷，一般預估可能會影響民眾出門的投票意願。若以投票率65%計算，今年大約只有1249萬人出門投票，所以如果公投要過關，等於要在1249多萬票中拿到961萬9697票，若不計未領公投票者，則約需要拿下將近77%的同意票，難度可謂相當高。